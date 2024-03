VIDEO Premiile Oscar 2024 – „Oppenheimer” a dominat gala, câștigând şapte statuete. Cillian Murphy şi Emma Stone – cei mai buni actori

​„Oppenheimer” a fost vedeta celei de-a 81-a ediție a premiilor Oscar, desfășurate în această noapte. Povestea creării bombei atomice a strâns șapte Oscaruri, inclusiv pentru cel mai bun film, cel mai bun actor și cel mai bun regizor.

Cea de-a 96-a ediţie a galei premiilor Oscar, decernate de Academia Americană de Film pentru cele mai bune realizări cinematografice ale anului 2023 s-a desfășurat la Teatrul Dolby din Hollywood, Los Angeles.

Pentru a patra oară, amfitrionul serii de gală a fost Jimmy Kimmel, gazda şi producătorul talk-show-ului Jimmy Kimmel Live!, cel care a prezentat şi ediţiile din 2017, 2018 şi 2023.

„Oppenheimer”, drama de trei ore despre fabricarea primei bombe atomice, în regia lui Christopher Nolan, a confirmat statutul de mare favorită câştigând 7 premii Oscar, printre care şi cel pentru cel mai bun film, scrie hotnews.ro.

Lista completă a nominalizărilor și premiilor decernate la ediția din 2024 a Premiilor Oscar:

„Oppenheimer” a câștigat cel mai râvnit Oscar, cel pentru cel mai bun film

American Fiction;

Anatomy of a Fall;

Barbie;

The Holdovers;

Killers of the Flower Moon;

Maestro;

Oppenheimer (CÂȘTIGĂTOR);

Past Lives;

Poor Things;

The Zone of Interest.

Prezentarea de către Al Pacino a celui mai important premiu al serii va rămâne pentru istorie. Pacino a urcat pe scenă şi, fără să spună numele celor 10 nominalizaţi, a deschis plicul şi a spus doar: „Ochii mei văd ‘Oppenheimer'”. A derutat pe toată lumea, notează Variety.

#Oppenheimer wins the award for Best Picture at the 2024 #Oscars pic.twitter.com/0tjARZH4gu — The Hollywood Reporter (@THR) March 11, 2024

Christopher Nolan a fost desemnat cel mai bun regizor la gala Premiilor Oscar

Nolan se află la primul lui Oscar, după ce a devenit celebru regizând Insomnia, Inception, Cavalerul Negru și alte producții de succes.

Cea mai bună regie de film:

Justine Triet – Anatomy of a Fall;

Martin Scorsese – Killers of the Flower Moon;

Christopher Nolan – Oppenheimer (CÂȘTIGĂTOR);

Yorgos Lanthimos – Poor Things;

Jonathan Glazer – The Zone of Interest.

Rolul din „Poor Things” i-a adus Emmei Stone Premiul Oscar pentru cea mai bună actriță într-un rol principal

Emma Stone a câştigat cel de-al doilea premiu Oscar din carieră, impunându-se la categoria pentru rol principal feminin cu interpretarea pe care i-o dă unei femei înviate din morţi în comedia neagră „Poor Things”.

Annette Bening – Nyad;

Lily Gladstone – Killers of the Flower Moon;

Sandra Hüller – Anatomy of a Fall;

Carey Mulligan – Maestro;

Emma Stone – Poor Things (CÂȘTIGĂTOR).

Emma Stone a fost şocată că a câştigat.

Este al doilea Oscar al lui Stone, în vârstă de 35 de ani, după „La La Land” din 2016.

Premiul Oscar pentru cel mai bun actor într-un rol principal a fost câștigat în 2024 de Cillian Murphy

Cillian Murphy a câştigat primul său premiu Oscar pentru rolul titular din filmul „Oppenheimer”, despre fizicianul care a condus proiectul american de obţinere a bombei nucleare în perioada celui de-al Doilea Război Mondial.

Cel mai bun actor într-un rol principal:

Bradley Cooper – Maestro;

Colman Domingo – Rustin;

Paul Giamatti – The Holdovers;

Cillian Murphy – Oppenheimer ( CÂȘTIGĂTOR);

Jeffrey Wright – American Fiction.

Cillian Murphy’s acceptance speech after winning Best Actor at the #Oscars

pic.twitter.com/tW2MpfpW5L — Christopher Nolan Art & Updates (@NolanAnalyst) March 11, 2024

Premiile Oscar pentru cei mai buni actori într-un rol secundar au mers în 2024 la Da’Vine Joy Randolph și Robert Downey Jr.

Da’Vine Joy Randolph, care interpretează rolul unei mame îndurerate care lucrează într-o cantină în comedia „The Holdovers”, se află la primul premiu Oscar şi l-a acceptat cu lacrimi în ochi.

Robert Downey Jr. a câştigat premiul Oscar pentru cel mai bun rol secundar cu filmul „Oppenheimer”, în care interpretează un birocrat care încearcă să-l distrugă pe celebrul fizician J. Robert Oppenheimer, transmite Reuters.

Premiul Oscar pentru cel mai bun film străin a fost câștigat de „The Zone of Interest”

„The Wonderful Story of Henry Sugar” (câştigător) a câștigat Oscarul pentru cel mai bun scurtmetraj, în timp ce „20 Days in Mariupol” a fost desemnat cel mai bun documentar