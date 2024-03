UPDATE Purtătorul de cuvânt al Meta, despre nefuncționarea platformelor de socializare: „O problemă tehnică a provocat dificultăți în accesarea unora dintre serviciile noastre”

UPDATE 19:50 „În cursul zilei de astăzi, o problemă tehnică a provocat dificultăți în accesarea unora dintre serviciile noastre. Am rezolvat problema cât mai repede posibil pentru toți cei care au fost afectați și ne cerem scuze pentru orice inconvenient”, a declarat purtătorul de cuvânt al Meta, Andy Stone.

UPDATE 18:35 Facebook și Messenger au revenit accesibile după circa o oră de la apariția erorii de intrare în conturi.

Știrea inițială:

Platformele deținute de Meta, Facebook și Instagram, nu au funcționat marți pentru sute de mii de utilizatori din întreaga lume, potrivit site-ului de monitorizare a întreruperilor Downdetector.com.

Întreruperile au început în jurul orei 10:00 am ET (ora 17:00 în R. Moldova n.r.), cu peste 300.000 de rapoarte de întreruperi pentru Facebook și aproximativ 40 000 de rapoarte pentru Instagram, potrivit site-ului, notează Reuters.

We're aware people are having trouble accessing our services. We are working on this now.