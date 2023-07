Sportivii moldoveni aduc acasă de la Europene și Mondiale mai multe medalii

Loturile naționale ale R. Moldova au obținut mai multe medalii la Campionate Europene și Mondiale din perioada 8-9 iulie 2023.

Astfel, sportivii noștri au obținut mai multe victorii în cadrul Campionatului European de Haltere rezervat tineretului de până la 15 și 17 ani, care are loc la Chișinău, potrivit Ministerului Educației și Cercetării (MEC).

Vadim Dănuța, elev al Liceului Republican cu Profil Sportiv a devenit vicecampion european în limitele categoriei de greutate de până la 89 de kg. Reușind să ridice la proba „smuls” 130 de kg, s-a clasat pe poziția a doua, iar la proba „aruncat” 150 de kg, obținând bronzul. În rezultat, sportivul care este pregătit de antrenorii Ion Mariuța și Dmitrii Catran s-a poziționat pe treapta a doua a podiumului de premiere, cu un total de 280 de kg.

Conform MEC, un rezultat remarcabil a obținut și eleva Liceului Internat Municipal cu Profil Sportiv Anastasia Cernopolc. Discipola Antrenorului Emerit Sergiu Crețu a reușit să ridice la proba „smuls” 77 de kg, câștigând argintul, iar la proba aruncat s-a clasat pe locul trei, înregistrând o greutate de 89 de kg. La total Cernopolc a acumulat 166 de kg, devenind vicecampioană europeană la haltere.

Lotul Republicii Moldova a înregistrat performanțe și în cadrul Campionatului European de Lupte printre sportivi până la 15 ani, care s-a desfășurat în Ungaria.

La lupte feminine, Eoprahia Cazacu, categoria de greutate 66 de kg, sportiva Școlii Sportive Rezerve Olimpice din or. Călărași a obținut medalia de bronz. Sportiva este antrenată de Constantin Cobîleanu și Petru Moraru.

La lupte greco-romane, Ignat Meico, categoria de greutate 63 de kg a obținut medalia de argint. Nichita Apostol și Kyrylo Kon au obținut ambii medaliile de bronz la categoria de greutate 75 de kg. Lotul național la lupte greco-romane este antrenat de Veaceslav Bruma.

În orașul Italia Auronzo este în desfășurare Campionatul Mondial la Caiac-canoe printre juniori și under 23. Maria Olărașu a obținut medalia de bronz la proba canoe simplu, 500 m, under 23. Mihail Culceac a obținut medalia de bronz la proba canoe simplu 500 m, under 20.

Tandemul Mihai Chihaia și Maria Olărașu au devenit campioni mondiali, la proba canoe dublu mix, under 23. Elena Glizan a obținut medalia de argint la proba canoe simplu la distanța 5000 m, under 23. Antrenorii Lotului Național sunt Nicolae Juravschi și Victor Neneiski.