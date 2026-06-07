Programul Cupei Mondiale 2026 – prima ediție din istorie cu 48 de echipe la start
A 23-a ediție a celei mai importante competiții de fotbal din lume începe pe 11 iunie. Campionatul Mondial din 2026 va avea loc în 3 țări: SUA, Mexic și Canada. Acesta va fi primul turneu din istorie cu 48 de echipe. Turneul va oferi un total de 104 meciuri în 38 de zile, devenind astfel cel mai lung Campionat Mondial din istorie. Digisport.ro a publicat programul complet al Cupei Mondiale 2026.
Doar 5 zile vor fi libere în intervalul 11 iunie – 19 iulie: 8, 12, 13, 16 și 17 iulie.
Faza grupelor va avea loc în perioada 11-27 iunie.
După cele 3 etape din grupe, 32 de echipe se vor califica în 16-imi, fază care se va desfășura în perioada 28 iunie – 3 iulie.
Vor urma optimile de finală, programate între 3 și 7 iulie, sferturile de finală, care vor avea loc pe 9, 10, 11 și 12 iulie, și semifinalele, care se vor juca pe 14 și 15 iulie.
Finala mică se va disputa pe 18 iulie, iar pe 19 iulie, pe MetLife Stadium, va avea loc marea finală a Cupei Mondiale 2026.
Program CM 2026 – Etapa 1 – 11-18 iunie
Joi, 11 iunie
- Grupa A: Mexic vs Africa de Sud, ora 22:00 – Mexico City, Mexic
Vineri, 12 iunie
- Grupa A: Coreea de Sud vs Cehia, ora 05:00 – Guadalajara, Mexic
- Grupa B: Canada vs Bosnia, ora 22:00 – Toronto, Canada
Sâmbătă, 13 iunie
- Grupa D: SUA vs Paraguay, ora 04:00 – Los Angeles, SUA
- Grupa B: Qatar vs Elveția, ora 22:00 – Santa Clara (San Francisco), SUA
Duminică, 14 iunie
- Grupa C: Brazilia vs Maroc, ora 01:00 – New Jersey, SUA
- Grupa C: Haiti vs Scoția, ora 04:00 – Foxborough (Boston), SUA
- Grupa D: Australia vs Turcia, ora 07:00 – Vancouver, Canada
- Grupa E: Germania vs Curaçao, ora 20:00 – Houston, SUA
- Grupa F: Olanda vs Japonia, ora 23:00 – Arlington (Dallas), SUA
Luni, 15 iunie
- Grupa E: Coasta de Fildeș vs Ecuador, ora 02:00 – Philadelphia, SUA
- Grupa F: Suedia vs Tunisia, ora 05:00 – Guadalupe (Monterrey), Mexic
- Grupa H: Spania vs Capul Verde, ora 19:00 – Atlanta, SUA
- Grupa G: Belgia vs Egipt, ora 22:00 – Seattle, SUA
Marți, 16 iunie
- Grupa H: Arabia Saudită vs Uruguay, ora 01:00 – Miami, SUA
- Grupa G: Iran vs Noua Zeelandă, ora 04:00 – Los Angeles, SUA
- Grupa I: Franța vs Senegal, ora 22:00 – New Jersey, SUA
Miercuri, 17 iunie
- Grupa I: Irak vs Norvegia, ora 01:00 – Foxborough (Boston), SUA
- Grupa J: Argentina vs Algeria, ora 04:00 – Kansas City, SUA
- Grupa J: Austria vs Iordania, ora 07:00 – Santa Clara (San Francisco), SUA
- Grupa K: Portugalia vs DR Congo, ora 20:00 – Houston, SUA
- Grupa L: Anglia vs Croația, ora 23:00 – Arlington (Dallas), SUA
Joi, 18 iunie
- Grupa L: Ghana vs Panama, ora 02:00 – Toronto, Canada
- Grupa K: Uzbekistan vs Columbia, ora 05:00 – Mexico City, Mexic
Program CM 2026 – Etapa a 2-a – 18-24 iunie
Joi, 18 iunie
- Grupa A: Cehia vs Africa de Sud, ora 19:00 – Atlanta, SUA
- Grupa B: Elveția vs Bosnia, ora 22:00 – Los Angeles, SUA
Vineri, 19 iunie
- Grupa B: Canada vs Qatar, ora 01:00 – Vancouver, Canada
- Grupa A: Mexic vs Coreea de Sud, ora 04:00 – Guadalajara, Mexic
- Grupa D: SUA vs Australia, ora 22:00 – Seattle, SUA
Sâmbătă, 20 iunie
- Grupa C: Scoția vs Maroc, ora 01:00 – Foxborough (Boston), SUA
- Grupa C: Brazilia vs Haiti, ora 04:00 – Philadelphia, SUA
- Grupa D: Turcia vs Paraguay, ora 07:00 – Santa Clara (San Francisco), SUA
- Grupa F: Olanda vs Suedia, ora 20:00 – Houston, SUA
- Grupa E: Germania vs Coasta de Fildeș, ora 23:00 – Toronto, Canada
Duminică, 21 iunie
- Grupa E: Ecuador vs Curaçao, ora 03:00 – Kansas City, SUA
- Grupa F: Tunisia vs Japonia, ora 07:00 – Guadalupe (Monterrey), Mexic
- Grupa H: Spania vs Arabia Saudită, ora 19:00 – Atlanta, SUA
- Grupa G: Belgia vs Iran, ora 22:00 – Los Angeles, SUA
Luni, 22 iunie
- Grupa H: Uruguay vs Capul Verde, ora 01:00 – Miami, SUA
- Grupa G: Noua Zeelandă vs Egipt, ora 04:00 – Vancouver, Canada
- Grupa J: Argentina vs Austria, ora 20:00 – Arlington (Dallas), SUA
Marți, 23 iunie
- Grupa I: Franța vs Irak, ora 00:00 – Philadelphia, SUA
- Grupa I: Norvegia vs Senegal, ora 03:00 – Toronto, Canada
- Grupa J: Iordania vs Algeria, ora 06:00 – Santa Clara (San Francisco), SUA
- Grupa K: Portugalia vs Uzbekistan, ora 20:00 – Houston, SUA
- Grupa L: Anglia vs Ghana, ora 23:00 – Foxborough (Boston), SUA
Miercuri, 24 iunie
- Grupa L: Panama vs Croația, ora 02:00 – Foxborough (Boston), SUA
- Grupa K: Columbia vs DR Congo, ora 05:00 – Guadalajara, Mexic
Program CM 2026 – Etapa a 3-a – 24-28 iunie
Miercuri, 24 iunie
- Grupa B: Elveția vs Canada, ora 22:00 – Vancouver, Canada
- Grupa B: Bosnia vs Qatar, ora 22:00 – Seattle, SUA
Joi, 25 iunie
- Grupa C: Maroc vs Haiti, ora 01:00 – Atlanta, SUA
- Grupa C: Scoția vs Brazilia, ora 01:00 – Miami, SUA
- Grupa A: Cehia vs Mexic, ora 04:00 – Mexico City, Mexic
- Grupa A: Africa de Sud vs Coreea de Sud, ora 04:00 – Guadalupe (Monterrey), Mexic
- Grupa E: Curaçao vs Coasta de Fildeș, ora 23:00 – Philadelphia, SUA
- Grupa E: Ecuador vs Germania, ora 23:00 – New Jersey, SUA
Vineri, 26 iunie
- Grupa F: Japonia vs Suedia, ora 02:00 – Arlington (Dallas), SUA
- Grupa F: Tunisia vs Olanda, ora 02:00 – Kansas City, SUA
- Grupa D: Turcia vs SUA, ora 05:00 – Los Angeles, SUA
- Grupa D: Paraguay vs Australia, ora 05:00 – Santa Clara (San Francisco), SUA
- Grupa I: Norvegia vs Franța, ora 22:00 – Foxborough (Boston), SUA
- Grupa I: Senegal vs Irak, ora 22:00 – Toronto, Canada
Sâmbătă, 27 iunie
- Grupa H: Capul Verde vs Arabia Saudită, ora 03:00 – Houston, SUA
- Grupa H: Uruguay vs Spania, ora 03:00 – Guadalajara, Mexic
- Grupa G: Noua Zeelandă vs Belgia, ora 06:00 – Vancouver, Canada
- Grupa G: Egipt vs Iran, ora 06:00 – Seattle, SUA
Duminică, 28 iunie
- Grupa L: Panama vs Anglia, ora 00:00 – New Jersey, SUA
- Grupa L: Croația vs Ghana, ora 00:00 – Philadelphia, SUA
- Grupa K: Columbia vs Portugalia, ora 02:30 – Miami, SUA
- Grupa K: DR Congo vs Uzbekistan, ora 02:30 – Atlanta, SUA
- Grupa J: Algeria vs Austria, ora 05:00 – Kansas City, SUA
- Grupa J: Iordania vs Argentina, ora 05:00 – Arlington (Dallas), SUA
Program CM 2026 – 16-imi – 28 iunie – 3 iulie
Duminică, 28 iunie
- 22:00 – Vicecampioana Grupei A vs Vicecampioana Grupei B (Meciul 73) Los Angeles, SUA
Luni, 29 iunie
- 20:00 – Câștigătorii Grupei C vs Vicecampionii Grupei F (Meciul 76) Houston, SUA
- 23:30 – Învingătorii Grupei E vs Cel mai bun loc 3 (Meciul 74) Boston, SUA
Marți, 30 iunie
- 04:00 – Câștigătorii Grupei F vs Vicecampionii Grupei C (Meciul 75) Monterrey, Mexic
- 20:00 – Câștigătorii Grupei E vs Câștigătorii Grupei I (Meciul 78) Dallas, SUA
Miercuri, 1 iulie
- 00:00 – Învingătorii Grupei I vs Cel mai bun loc 3 (Meciul 77) New York City, SUA
- 04:00 – Învingătorii Grupei A vs Cel mai bun loc 3 (Meciul 79) Mexico City, Mexic
- 19:00 – Câștigătorii Grupei L vs Cel mai bun loc 3 (Meci 80) Atlanta, SUA
- 23:00 – Câștigătorii Grupei G vs Cel mai bun loc 3 (Meciul 82) Seattle, SUA
Joi, 2 iulie
- 03:00 – Câștigătorii Grupei D vs Cel mai bun loc 3 (Meciul 81) San Francisco, SUA
- 04:00 – Câștigătorii Grupei H vs Vicecampionii Grupei J (Meciul 84) Los Angeles, SUA
Vineri, 3 iulie
- 02:00 – Ocupanta locului în Grupa K vs Ocupanta locului în Grupa L (Meciul 83) Toronto, Canada
- 06:00 – Câștigătorii Grupei B vs Cel mai bun loc 3 (Meciul 85) Vancouver, Canada
- 21:00 – Câștigătorii Grupei J vs Vicecampionii Grupei H (Meciul 88) Dallas, SUA
Sâmbătă, 4 iulie
- 01:00 – Vicecampioana Grupei D vs Vicecampioana Grupei G (Meciul 86) Miami, SUA
- 04:30 – Câștigătorii Grupei K vs Cel mai bun loc 3 (Meciul 87) Vancouver, Canada
Program CM 2026 – Optimi de finală – 4-7 iulie
Sâmbătă, 4 iulie
- 20:00 – Meciul 90: Câștigătorul Meciului 73 vs Câștigătorul Meciului 75 – Houston, SUA
Duminică, 5 iulie
- 00:00 – Meciul 89: Câștigătorul Meciului 74 vs Câștigătorul Meciului 77 – Philadelphia, SUA
- 01:00 – Meciul 91: Meciul câștigător 76 vs Meciul câștigător 78 – New York City, SUA
Luni, 6 iulie
- 03:00 – Meciul câștigător 79 vs Meciul câștigător 80 – Mexico City, Mexic
- 22:00 – Meciul câștigător 83 vs Meciul câștigător 84 – Dallas, SUA
Marți, 7 iulie
- 03:00 – Meciul 94: Meciul câștigător 81 vs Meciul câștigător 82 – Seattle, SUA
- 19:00 – Meciul câștigător 86 vs Meciul câștigător 88 – Atlanta, SUA
- 23:00 – Meciul câștigător 85 vs Meciul câștigător 87 – Vancouver, Canada
Program CM 2026 – Sferturi de finală – 9-12 iulie
Joi, 9 iulie
- 23:00 – Câștigătorul R16-1 vs Câștigătorul R16-2 – Boston, SUA
Vineri, 10 iulie
- 22:00 – Câștigătorul R16-3 vs Câștigătorul R16-4 – Los Angeles, SUA
Duminică, 12 iulie
- 00:00 – Câștigătorul R16-5 vs Câștigătorul R16-6 – Miami – SUA
- 04:00 – Câștigătorul R16-7 vs Câștigătorul R16-8 – Kansas – SUA
Program CM 2026 – Semifinale – 14-15 iulie
Marți, 14 iulie
- 22:00 – Învingător QF1 vs Învingător QF2 – Dallas, SUA
Miercuri, 15 iulie
- 22:00 – Câștigătorul QF3 vs Câștigătorul QF4 – Atlanta – SUA
Program CM 2026 – Finala mică – 19 iulie
Duminică, 19 iulie
- 00:00 – Învins SF1 vs Învins SF2 – Miami, SUA
Program CM 2026 – Finala – 19 iulie
Duminică, 19 iulie
- 22:00 – Învingătoarea SF1 vs Învingătoarea SF2 – New York, SUA – New Jersey Stadium
Grupele Cupei Mondiale 2026
- Grupa A: Mexic, Coreea de Sud, Africa de Sud, Cehia
- Grupa B: Canada, Elveţia, Qatar, Bosnia şi Herţegovina
- Grupa C: Brazilia, Maroc, Scoţia, Haiti
- Grupa D: Statele Unite, Australia, Paraguay, Turcia
- Grupa E: Germania, Ecuador, Coasta de Fildeş, Curaçao
- Grupa F: Olanda, Japonia, Tunisia, Suedia
- Grupa G: Belgia, Iran, Egipt, Noua Zeelandă
- Grupa H: Spania, Uruguay, Arabia Saudită, Capul Verde
- Grupa I: Franţa, Senegal, Norvegia, Irak
- Grupa J: Argentina, Austria, Algeria, Iordania
- Grupa K: Portugalia, Columbia, Uzbekistan, Republica Democratică Congo
- Grupa L: Anglia, Croaţia, Panama, Ghana