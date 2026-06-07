Programul Cupei Mondiale 2026 – prima ediție din istorie cu 48 de echipe la start

A 23-a ediție a celei mai importante competiții de fotbal din lume începe pe 11 iunie. Campionatul Mondial din 2026 va avea loc în 3 țări: SUA, Mexic și Canada. Acesta va fi primul turneu din istorie cu 48 de echipe. Turneul va oferi un total de 104 meciuri în 38 de zile, devenind astfel cel mai lung Campionat Mondial din istorie. Digisport.ro a publicat programul complet al Cupei Mondiale 2026.

Doar 5 zile vor fi libere în intervalul 11 iunie – 19 iulie: 8, 12, 13, 16 și 17 iulie.

Faza grupelor va avea loc în perioada 11-27 iunie.

După cele 3 etape din grupe, 32 de echipe se vor califica în 16-imi, fază care se va desfășura în perioada 28 iunie – 3 iulie.

Vor urma optimile de finală, programate între 3 și 7 iulie, sferturile de finală, care vor avea loc pe 9, 10, 11 și 12 iulie, și semifinalele, care se vor juca pe 14 și 15 iulie.

Finala mică se va disputa pe 18 iulie, iar pe 19 iulie, pe MetLife Stadium, va avea loc marea finală a Cupei Mondiale 2026.

Program CM 2026 – Etapa 1 – 11-18 iunie

Joi, 11 iunie

Grupa A: Mexic vs Africa de Sud, ora 22:00 – Mexico City, Mexic

Vineri, 12 iunie

Grupa A: Coreea de Sud vs Cehia, ora 05:00 – Guadalajara, Mexic

Grupa B: Canada vs Bosnia, ora 22:00 – Toronto, Canada

Sâmbătă, 13 iunie

Grupa D: SUA vs Paraguay, ora 04:00 – Los Angeles, SUA

Grupa B: Qatar vs Elveția, ora 22:00 – Santa Clara (San Francisco), SUA

Duminică, 14 iunie

Grupa C: Brazilia vs Maroc, ora 01:00 – New Jersey, SUA

Grupa C: Haiti vs Scoția, ora 04:00 – Foxborough (Boston), SUA

Grupa D: Australia vs Turcia, ora 07:00 – Vancouver, Canada

Grupa E: Germania vs Curaçao, ora 20:00 – Houston, SUA

Grupa F: Olanda vs Japonia, ora 23:00 – Arlington (Dallas), SUA

Luni, 15 iunie

Grupa E: Coasta de Fildeș vs Ecuador, ora 02:00 – Philadelphia, SUA

Grupa F: Suedia vs Tunisia, ora 05:00 – Guadalupe (Monterrey), Mexic

Grupa H: Spania vs Capul Verde, ora 19:00 – Atlanta, SUA

Grupa G: Belgia vs Egipt, ora 22:00 – Seattle, SUA

Marți, 16 iunie

Grupa H: Arabia Saudită vs Uruguay, ora 01:00 – Miami, SUA

Grupa G: Iran vs Noua Zeelandă, ora 04:00 – Los Angeles, SUA

Grupa I: Franța vs Senegal, ora 22:00 – New Jersey, SUA

Miercuri, 17 iunie

Grupa I: Irak vs Norvegia, ora 01:00 – Foxborough (Boston), SUA

Grupa J: Argentina vs Algeria, ora 04:00 – Kansas City, SUA

Grupa J: Austria vs Iordania, ora 07:00 – Santa Clara (San Francisco), SUA

Grupa K: Portugalia vs DR Congo, ora 20:00 – Houston, SUA

Grupa L: Anglia vs Croația, ora 23:00 – Arlington (Dallas), SUA

Joi, 18 iunie

Grupa L: Ghana vs Panama, ora 02:00 – Toronto, Canada

Grupa K: Uzbekistan vs Columbia, ora 05:00 – Mexico City, Mexic

Program CM 2026 – Etapa a 2-a – 18-24 iunie

Joi, 18 iunie

Grupa A: Cehia vs Africa de Sud, ora 19:00 – Atlanta, SUA

Grupa B: Elveția vs Bosnia, ora 22:00 – Los Angeles, SUA

Vineri, 19 iunie

Grupa B: Canada vs Qatar, ora 01:00 – Vancouver, Canada

Grupa A: Mexic vs Coreea de Sud, ora 04:00 – Guadalajara, Mexic

Grupa D: SUA vs Australia, ora 22:00 – Seattle, SUA

Sâmbătă, 20 iunie

Grupa C: Scoția vs Maroc, ora 01:00 – Foxborough (Boston), SUA

Grupa C: Brazilia vs Haiti, ora 04:00 – Philadelphia, SUA

Grupa D: Turcia vs Paraguay, ora 07:00 – Santa Clara (San Francisco), SUA

Grupa F: Olanda vs Suedia, ora 20:00 – Houston, SUA

Grupa E: Germania vs Coasta de Fildeș, ora 23:00 – Toronto, Canada

Duminică, 21 iunie

Grupa E: Ecuador vs Curaçao, ora 03:00 – Kansas City, SUA

Grupa F: Tunisia vs Japonia, ora 07:00 – Guadalupe (Monterrey), Mexic

Grupa H: Spania vs Arabia Saudită, ora 19:00 – Atlanta, SUA

Grupa G: Belgia vs Iran, ora 22:00 – Los Angeles, SUA

Luni, 22 iunie

Grupa H: Uruguay vs Capul Verde, ora 01:00 – Miami, SUA

Grupa G: Noua Zeelandă vs Egipt, ora 04:00 – Vancouver, Canada

Grupa J: Argentina vs Austria, ora 20:00 – Arlington (Dallas), SUA

Marți, 23 iunie

Grupa I: Franța vs Irak, ora 00:00 – Philadelphia, SUA

Grupa I: Norvegia vs Senegal, ora 03:00 – Toronto, Canada

Grupa J: Iordania vs Algeria, ora 06:00 – Santa Clara (San Francisco), SUA

Grupa K: Portugalia vs Uzbekistan, ora 20:00 – Houston, SUA

Grupa L: Anglia vs Ghana, ora 23:00 – Foxborough (Boston), SUA

Miercuri, 24 iunie

Grupa L: Panama vs Croația, ora 02:00 – Foxborough (Boston), SUA

Grupa K: Columbia vs DR Congo, ora 05:00 – Guadalajara, Mexic

Program CM 2026 – Etapa a 3-a – 24-28 iunie

Miercuri, 24 iunie

Grupa B: Elveția vs Canada, ora 22:00 – Vancouver, Canada

Grupa B: Bosnia vs Qatar, ora 22:00 – Seattle, SUA

Joi, 25 iunie

Grupa C: Maroc vs Haiti, ora 01:00 – Atlanta, SUA

Grupa C: Scoția vs Brazilia, ora 01:00 – Miami, SUA

Grupa A: Cehia vs Mexic, ora 04:00 – Mexico City, Mexic

Grupa A: Africa de Sud vs Coreea de Sud, ora 04:00 – Guadalupe (Monterrey), Mexic

Grupa E: Curaçao vs Coasta de Fildeș, ora 23:00 – Philadelphia, SUA

Grupa E: Ecuador vs Germania, ora 23:00 – New Jersey, SUA

Vineri, 26 iunie

Grupa F: Japonia vs Suedia, ora 02:00 – Arlington (Dallas), SUA

Grupa F: Tunisia vs Olanda, ora 02:00 – Kansas City, SUA

Grupa D: Turcia vs SUA, ora 05:00 – Los Angeles, SUA

Grupa D: Paraguay vs Australia, ora 05:00 – Santa Clara (San Francisco), SUA

Grupa I: Norvegia vs Franța, ora 22:00 – Foxborough (Boston), SUA

Grupa I: Senegal vs Irak, ora 22:00 – Toronto, Canada

Sâmbătă, 27 iunie

Grupa H: Capul Verde vs Arabia Saudită, ora 03:00 – Houston, SUA

Grupa H: Uruguay vs Spania, ora 03:00 – Guadalajara, Mexic

Grupa G: Noua Zeelandă vs Belgia, ora 06:00 – Vancouver, Canada

Grupa G: Egipt vs Iran, ora 06:00 – Seattle, SUA

Duminică, 28 iunie

Grupa L: Panama vs Anglia, ora 00:00 – New Jersey, SUA

Grupa L: Croația vs Ghana, ora 00:00 – Philadelphia, SUA

Grupa K: Columbia vs Portugalia, ora 02:30 – Miami, SUA

Grupa K: DR Congo vs Uzbekistan, ora 02:30 – Atlanta, SUA

Grupa J: Algeria vs Austria, ora 05:00 – Kansas City, SUA

Grupa J: Iordania vs Argentina, ora 05:00 – Arlington (Dallas), SUA

Program CM 2026 – 16-imi – 28 iunie – 3 iulie

Duminică, 28 iunie

22:00 – Vicecampioana Grupei A vs Vicecampioana Grupei B (Meciul 73) Los Angeles, SUA

Luni, 29 iunie

20:00 – Câștigătorii Grupei C vs Vicecampionii Grupei F (Meciul 76) Houston, SUA

23:30 – Învingătorii Grupei E vs Cel mai bun loc 3 (Meciul 74) Boston, SUA

Marți, 30 iunie

04:00 – Câștigătorii Grupei F vs Vicecampionii Grupei C (Meciul 75) Monterrey, Mexic

20:00 – Câștigătorii Grupei E vs Câștigătorii Grupei I (Meciul 78) Dallas, SUA

Miercuri, 1 iulie

00:00 – Învingătorii Grupei I vs Cel mai bun loc 3 (Meciul 77) New York City, SUA

04:00 – Învingătorii Grupei A vs Cel mai bun loc 3 (Meciul 79) Mexico City, Mexic

19:00 – Câștigătorii Grupei L vs Cel mai bun loc 3 (Meci 80) Atlanta, SUA

23:00 – Câștigătorii Grupei G vs Cel mai bun loc 3 (Meciul 82) Seattle, SUA

Joi, 2 iulie

03:00 – Câștigătorii Grupei D vs Cel mai bun loc 3 (Meciul 81) San Francisco, SUA

04:00 – Câștigătorii Grupei H vs Vicecampionii Grupei J (Meciul 84) Los Angeles, SUA

Vineri, 3 iulie

02:00 – Ocupanta locului în Grupa K vs Ocupanta locului în Grupa L (Meciul 83) Toronto, Canada

06:00 – Câștigătorii Grupei B vs Cel mai bun loc 3 (Meciul 85) Vancouver, Canada

21:00 – Câștigătorii Grupei J vs Vicecampionii Grupei H (Meciul 88) Dallas, SUA

Sâmbătă, 4 iulie

01:00 – Vicecampioana Grupei D vs Vicecampioana Grupei G (Meciul 86) Miami, SUA

04:30 – Câștigătorii Grupei K vs Cel mai bun loc 3 (Meciul 87) Vancouver, Canada

Program CM 2026 – Optimi de finală – 4-7 iulie

Sâmbătă, 4 iulie

20:00 – Meciul 90: Câștigătorul Meciului 73 vs Câștigătorul Meciului 75 – Houston, SUA

Duminică, 5 iulie

00:00 – Meciul 89: Câștigătorul Meciului 74 vs Câștigătorul Meciului 77 – Philadelphia, SUA

01:00 – Meciul 91: Meciul câștigător 76 vs Meciul câștigător 78 – New York City, SUA

Luni, 6 iulie

03:00 – Meciul câștigător 79 vs Meciul câștigător 80 – Mexico City, Mexic

22:00 – Meciul câștigător 83 vs Meciul câștigător 84 – Dallas, SUA

Marți, 7 iulie

03:00 – Meciul 94: Meciul câștigător 81 vs Meciul câștigător 82 – Seattle, SUA

19:00 – Meciul câștigător 86 vs Meciul câștigător 88 – Atlanta, SUA

23:00 – Meciul câștigător 85 vs Meciul câștigător 87 – Vancouver, Canada

Program CM 2026 – Sferturi de finală – 9-12 iulie

Joi, 9 iulie

23:00 – Câștigătorul R16-1 vs Câștigătorul R16-2 – Boston, SUA

Vineri, 10 iulie

22:00 – Câștigătorul R16-3 vs Câștigătorul R16-4 – Los Angeles, SUA

Duminică, 12 iulie

00:00 – Câștigătorul R16-5 vs Câștigătorul R16-6 – Miami – SUA

04:00 – Câștigătorul R16-7 vs Câștigătorul R16-8 – Kansas – SUA

Program CM 2026 – Semifinale – 14-15 iulie

Marți, 14 iulie

22:00 – Învingător QF1 vs Învingător QF2 – Dallas, SUA

Miercuri, 15 iulie

22:00 – Câștigătorul QF3 vs Câștigătorul QF4 – Atlanta – SUA

Program CM 2026 – Finala mică – 19 iulie

Duminică, 19 iulie

00:00 – Învins SF1 vs Învins SF2 – Miami, SUA

Program CM 2026 – Finala – 19 iulie

Duminică, 19 iulie

22:00 – Învingătoarea SF1 vs Învingătoarea SF2 – New York, SUA – New Jersey Stadium

Grupele Cupei Mondiale 2026