Producătorul chinez de automobile BYD se va lansa oficial pe 19 septembrie în R. Moldova

Producătorul chinez BYD se va lansa oficial pe 19 septembrie în R. Moldova. Prin biroul european al companiei, moldovenii vor avea acces la modelele disponibile pe piața europeană. Până acum, BYD a fost adus în Moldova de persoane fizice sau dealeri neoficiali direct din China. În primele opt luni ale lui 2025, peste 420 de BYD-uri au fost importate, față de doar 80 în tot anul 2024 și doar 12 unități în 2023, scrie portalul autoblog.md.

Conform sursei citate, BYD se află în top 10 mărci noi importate în Moldova, în condițiile în care era singurul brand fără reprezentanță oficială până acum.

Lansarea oficială va fi organizată de reprezentanța BYD Europe, ceea ce înseamnă că R. Moldova va beneficia de modelele adaptate standardelor europene, cu porturi de încărcare CCS și sistem multimedia cu suport pentru Apple CarPlay și Android Auto. Toate acestea însoțite de garanție oficială și service local. Gama actuală europeană este formată din nouă mașini electrice și trei hibride.

BYD este liderul global în producția de vehicule electrice, cu 4.27 milioane de unități vândute în 2024 la nivel mondial. În Europa, compania a vândut 83000 de unități în 2024 și estimează 186000 în 2025, datorită investițiilor în fabrici din Ungaria (deschidere planificată pentru octombrie 2025) și Turcia (martie 2026).