Principalele realizări și perspective europene: Cum a evoluat relația Uniunea Europeană – Republica Moldova în 2023?

Odată cu lansarea negocierilor privind aderarea la Uniunea Europeană, Republica Moldova se va angaja într-un amplu proces de modernizare și reforme. UE și statele sale membre vor susține parcursul european al țării, oferind asistență financiară și tehnică substanțială necesară pentru inițierea procesului de aderare. Inițiativele vor contribui la creșterea nivelului de trai în țară, iar cetățenii Republicii Moldova vor resimți avantajele de a fi parte a familiei europene încă de la o etapă timpurie.

Astfel, Delegația Uniunii Europene în R. Moldova a trecut în revistă principalele realizări ale relațiilor UE-Republica Moldova în anul 2023 și a aruncat o privire perspectivelor ce se deschid pentru 2024.

Consiliul European a deschis negocierile cu Republica Moldova

Asistența macrofinanciară pentru Republica Moldova a fost majorată cu 145 de milioane de euro, aproape dublu comparativ cu fondurile anunțate anterior

895 de mii de cetățeni au beneficiat de compensații pentru energia termică, electrică și combustibili solizi

Republica Moldova a devenit parte a Mecanismului de Protecție Civilă

Republica Moldova este prima țară din afara UE care a primit acces la Mecanismul pentru interconectarea Europei

64% dintre exporturile Republicii Moldova au ajuns pe piețele europene în ianuarie – septembrie 2023

Au fost acordate credite de cca 16,5 milioane de euro, care au finanțat 109 inițiative ale agricultorilor din Moldova

75 de milioane de euro au fost alocate pentru modernizarea a zece spitale raionale

8 milioane de euro, oferite pentru susținerea antreprenorilor disponibile pentru 2023 – 2026

6,4 milioane de euro au fost redirecționate pentru lucrările de protejare ale patrimoniului cultural

40 de instituții media au beneficiat de granturi, dezvoltarea capacităților, mentorat și training-uri

Mai multe fonduri pentru R. Moldova. Uniunea Europeană a majorat asistența macrofinanciară pentru R. Moldova

Economia Republicii Moldova a fost grav afectată de consecințele războiului de agresiune al Rusiei din Ucraina, iar provocările legate de securitatea energetică au pus și mai mare presiune asupra autorităților de la Chișinău și cetățenilor țării. În acest context, Comisia Europeană a propus majorarea asistenței macrofinanciare alocată anterior pentru Republica Moldova cu 145 de milioane de euro, dintre care 72,5 milioane de euro au fost deja transferate Republicii Moldova. Suportul vine să acopere o parte din necesitățile sale de finanțare suplimentare, să sprijine stabilitatea macro-economică și să asigure continuarea reformelor.

Asistența macrofinanciară pentru Republica Moldova, aflată în curs de desfășurare, are o valoare totală de până la 295 de milioane de euro, din care 220 de milioane de euro sub formă de împrumuturi și 75 de milioane de euro sub formă de granturi. Începând cu august 2022, Moldova a primit 172,5 milioane de euro, 122,5 milioane fiind debursate în 2023.

Ajutor la contor. Sute de mii de cetățeni au beneficiat de compensații la plata facturilor la energia electrică, termică și combustibili solizi

Peste 895 de mii de cetățeni au beneficiat de ajutor din partea Uniunii Europene în sezonul de încălzire 2022 – 2023. O parte din costurile pentru energia electrică, termică și combustibili solizi au fost acoperite din fonduri europene. Compensațiile au redus nivelul sărăciei energetice cu 43%, cel mai mare impact fiind resimțit de familiile vulnerabile facturile cărora au fost compensate în medie de 58%.

În noul sezon de încălzire, peste un milion de oameni au depus cereri de compensare prin intermediul programului „Ajutor la contor”, creat în 2022 de Guvernul Republicii Moldova, cu sprijinul Uniunii Europene, Slovaciei și Programul Naţiunilor Unite pentru Dezvoltare (PNUD). Tot în 2023, a fost lansat programul „Rabla pentru electrocasnice”, cu un buget total estimat la 5,8 milioane de dolari. Acesta oferă vouchere, din fonduri europene, de până la 80% din costul unui frigider, aragaz electric, mașină de spălat rufe, în timp ce beneficiarii vor contribui cu 20% din valoarea echipamentului.

Energie verde în clădirile publice din Moldova

Peste un milion de cetățeni ai Republicii Moldova vor beneficia de instituții medicale moderne, grație asistenței Uniunii Europene, Băncii Europene de Investiții (BEI) și Băncii Europene pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BERD). Zece spitale republicane, nouă din Chișinău și unul din Bălți, vor fi îmbunătățite din perspectiva eficienței energetice. Datorită modernizării edificiilor, pacienții vor beneficia de servicii medicale mai bune, iar angajații – de condiții de muncă mai favorabile. Acestea vor fi echipate cu panouri fotovoltaice, sisteme de distribuție a căldurii și ventilație, vor fi asigurate lucrări de renovare interioare, îmbunătățite spațiile sanitare și implementate rampe de acces pentru persoanele cu deficiențe. Asistența în valoare de 75 de milioane de euro va spori eficiența energetică a clădirilor publice din Republica Moldova, va reduce consumul de energie și va diminua costurile. Drept rezultat, vor fi utilizate cu aproximativ 40% mai puține resurse, ceea ce va permite economisirea a cca 2,8 milioane de euro pe an.

Instituțiile medicale din raioanele Florești, Ialoveni, Nisporeni și Telenești urmează a fi ajustate din perspectiva eficienței energetice. Drept urmare a reabilitării celor 11 clădiri, se preconizează o economie anuală a energiei temice de circa 60%, iar a celei electrice de aproximativ 30%. Clădirile renovate vor îmbunătăți serviciile medicale și condițiile de muncă pentru aproximativ 26 500 de pacienți și angajați ai sistemului de sănătate. Costul total al investițiilor este de 2,1 milioane de euro, dintre care Corporația Financiară Nordică de Mediu – NEFCO (Nordic Environment Finance Corporation) a contribuit cu un împrumut de cca. 1,3 milioane de euro, Parteneriatul pentru Eficiență Energetică și Mediu din Europa de Est (E5P), la care Uniunea Europeană și Suedia sunt cei mai mari contribuitori, cu 620 de mii de euro, contribuții locale ale celor patru raioane – 215 mii de euro. În plus, Suedia a contribuit cu 72 500 de euro pentru asistență tehnică.

Alte cinci spitale raionale au trecut la energia verde grație Uniunii Europene, după ce a investit jumătate de milion de euro prin intermediul PNUD pentru instalarea panourilor fotovoltaice. Acestea sunt situate în raioanele Florești, Nisporeni, Ștefan Vodă, Cahul și Călărași.

Afaceri sustenabile, digitale și verzi. Mii de oameni de afaceri beneficiază de suportul UE

Uniunea Europeană a alocat opt milioane de euro sub formă de fonduri nerambursabile pentru programele de sprijinire a întreprinderilor mici și mijlocii (IMM-uri), implementate de Organizația pentru Dezvoltarea Antreprenoriatului (ODA). Rezultatele proiectului „UE pentru IMM-uri”, preconizat pentru 2023 – 2026, vizează sprijinirea a cel puțin 300 de întreprinderi în eforturile lor de a-și crea, dezvolta, extinde sau internaționaliza afacerile, dintre care cel puțin 50% vor putea profita de noile oportunități în sectoare cu potențial ridicat de creștere, iar 80% vor acoperi zonele rurale. Potrivit Planului Economic și de Investiții anunțat de președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, peste 50.000 de IMM-uri din Republica Moldova vor beneficia de suport direct din partea UE. Doar în 2021, au fost susținute peste 6.000 de întreprinderi mici și mijlocii și create cel puțin 8.000 de locuri de muncă.

Creat în Moldova, apreciat în lume. Produsele moldovenești pe piețele europene

Regulamentul potrivit căruia agricultorii moldoveni pot exporta în Uniunea Europeană șapte categorii de produse în cantități duble fără taxe vamale a fost extins pentru încă un an. Prunele, strugurii, merele, sucul de struguri, cireșele, roșiile și usturoiul pot ajunge pe piețele europene în cantități mai mari. Chiar dacă cotele au crescut semnificativ, producătorii din Republica Moldova nu au acoperit toate cotele de export într-un an. Potrivit Biroului Național de Statistică (BNS), 64% dintre exporturile Republicii Moldova au ajuns în Uniunea Europeană în ianuarie – septembrie 2023, cu 5% mai mult decât în aceeași perioadă a anului precedent.

Credite avantajoase pentru fermieri

De la lansarea programului „Livada Moldovei” în 2016, peste 530 de agenți economici au primit credite în condiții avantajoase în valoare de 92 de milioane de euro. Doar în 2023, au fost acordate credite de cca 16,5 milioane de euro, care au finanțat 109 inițiative ale agricultorilor din Republica Moldova. În acest an, au fost extinse criteriile de eligibilitate de la sectorul horticol la întreg sectorul agroalimentar. Astfel, începând cu 2024, oamenii de afaceri din ramuri cum ar fi horticultura, viticultura, zootehnia, acvacultura și producția piscicolă, turism, apicultura și sectorul de culturi cerealiere vor putea accesa finanțări pentru dezvoltarea afacerilor în condiții mai accesibile – termen de creditare de până la zece ani, perioadă de grație de patru ani, dobândă și plafon financiar atractive. Pentru dezvoltarea afacerilor mai sunt disponibile alte 28 de milioane euro.

„Creăm oportunități, legăm comunități”. Drumuri europene și siguranță rutieră sporită

Republica Moldova poate construi drumuri cu bani din bugetul Mecanismului pentru interconectarea Europei. Acest instrument are la dispoziție 26 de miliarde de euro în perioada anilor 2021 – 2027, pentru proiecte de infrastructură de transport, energetică și digitală. Moldova este prima țară din afara UE care a devenit parte a acestui mecanism. Spre deosebire de statele membre UE, Republica Moldova va fi scutită de propria contribuție financiară necesară pentru a accesa fonduri în cadrul mecanismului.

În 2023, au fost semnate trei acorduri între Republica Moldova și România privind construcția a trei poduri peste Prut. Mai multe segmente de drum renovate cu suportul UE și al partenerilor de dezvoltare, au fost lansate pe parcursul anului. În ultimii zece ani, UE, BEI și BERD au investit peste un miliard de euro în modernizarea a peste 900 de km de drum și căi ferate.

Siguranță sporită pentru cetățeni. Republica Moldova a devenit parte a rețelei europene de salvatori

După ce a beneficiat de sprijinul deplin al țărilor membre UE în contextul multiplelor crize generate de pandemia COVID-19 și războiul de agresiune al Rusiei din Ucraina, Moldovei i s-a conferit statutul de membru al Mecanismului de protecție civilă al UE. Acordul semnat în toamna anului 2023 va intra în deplină în vigoare la 1 ianuarie 2024. Pe parcursul anului, 30 de spitale din țară au primit 36 de generatoare în valoare de 2,8 milioane de euro prin intermediul Mecanismului de Protecție Civilă. De la declanșarea războiului, Republica Moldova a primit 80 de generatoare, în valoare de 3,8 milioane de euro. Valoarea ajutorului umanitar primit până acum a depășit suma de 48 de milioane de euro.

„Protejăm identitatea culturală a Republicii Moldova”. Mai multe monumente de arhitectură, renovate

Obiective emblematice ale patrimoniului cultural își păstrează autenticitatea grație sprijinului Uniunii Europene. Cel puțin 6,4 milioane de euro au fost investite în conservarea patrimoniului cultural. Lucrările Cetății Soroca au fost estimate la 3,2 milioane de euro, care au inclus consolidarea pereților fortăreței, a celor 12 cazemate și a teraselor. Tot în 2023, au început lucrările de conservare pentru clădirea Circului din Chișinău (1,8 milioane de euro) și s-au încheiat lucrările de conservare a Cetății Tighina (1,4 milioane de euro). Alte 10 monumente de pe ambele maluri ale Nistrului, alături de Cetatea Tighina și Circul din Chișinău, au fost reabilitate prin programul „Măsuri de Promovare a Încrederii”, finanțat de Uniunea Europeană și implementat de PNUD.

Media mai sustenabilă, cu suportul UE

Instituțiile media și jurnaliștii din Republica Moldova au beneficiat de granturi, mentorat și instruiri, menite să impulsioneze dezvoltarea unei media independendente, capabile să livreze informații veridice și de înaltă calitate pentru cetățenii săi. Peste 9 milioane de euro au fost investiți în media independentă, combaterea dezinformării și securitate cibernetică. Cca 40 de instituții media au beneficiat de suportul Uniunii Europene.

Din toamna anului 2021 și până în prezent, Uniunea Europeană a investit cel puțin 1,2 miliarde de euro în reforme și inițiative de rezonanță în Republica Moldova.