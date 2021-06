„Pensiunea din Holercani” refuză să spună ce demnitari se odihnesc pe bani publici în vilele statului de pe malul Nistrului. Cronologia unui refuz de acces la informații

Două solicitări de informații identice au fost tratate în mod diferit de către una și aceeași instituție publică – I.P. „Pensiunea din Holercani”. Dacă la prima solicitare de informații răspunsul a fost oferit prompt, chiar a doua zi, în cazul celei de-a doua solicitări, în ciuda insistențelor ZdG, răspunsul nu a venit nici după 60 de zile, deși termenul limită era, conform Legii privind accesul la informație, 15 zile lucrătoare de la data înregistrării cererii de acces la informaţie.

22 martie 2021: ZdG trimite, prin email, către I.P. „Pensiunea din Holercani” (instituție publică, a cărei fondator este Guvernul prin intermediul Cancelariei de Stat) o solicitare de informații prin care ceream să ni se comunice cine au fost arendașii vilelor și căsuțelor din complexul de la Holercani pe parcursul anului 2020.

23 martie 2021: Am primit un răspuns complet, cu toate informațiile solicitate.

15 aprilie 2021: În baza răspunsului primit de la „Pensiunea din Holercani”, ZdG publică articolul „Carantină de lux. Unii demnitari s-au izolat anul trecut la vilele de la Holercani de frica virusului. Nota de plată – 2 milioane de lei bani publici” în care era dezvăluit faptul că, în anul pandemic 2020, mai multe ministere și agenții de stat au încheiat contracte de locațiune a vilelor din complexul de la Holercani. Aflate într-o zonă pitorească, pe malul râului Nistru, vilele au fost destinate relaxării demnitarilor. În total 11 instituții de stat au închiriat pe parcursul anului 2020 căsuțe de odihnă la Holercani, achitând, împreună, peste două milioane de lei. Pe lângă prețul chiriei, unele instituții au achitat, separat, și utilitățile.

Ancheta integrală poate fi citită aici: Carantină de lux. Unii demnitari s-au izolat anul trecut la vilele de la Holercani de frica virusului. Nota de plată – 2 milioane de lei bani publici

27 aprilie 2021: ZdG expediază o nouă solicitare de informații către I.P. „Pensiunea din Holercani”. De această dată am cerut lista instituțiilor care au închiriat vile pentru anul 2021, dar și permisiunea de a filma vilele complexului de agrement de pe malul Nistrului. Accesul pe teritoriu este restricționat, complexul fiind păzit de agenții Serviciului de Protecție și Pază de Stat (SPPS).

6 mai 2021: Pentru că la solicitarea precedentă, cea din 22 martie, ni s-a răspuns a doua zi, iar de această dată răspunsul întârzia, am trimis un nou email către „Pensiunea din Holercani” prin care întrebam în ce stadiu de examinare se află solicitarea de informații trimisă pe 27 aprilie. Emailul a rămas fără răspuns.

24 mai 2021: Am telefonat la „Pensiunea din Holercani”. Ni s-a răspuns că „dacă doriți, scrieți la Cancelaria de Stat, adresați-vă la ei. Ei sunt fondatorii noștri”. După ce am amintit că la solicitarea precedentă nu a fost nevoie să ne adresăm și Cancelariei de Stat și că ni s-a răspuns într-o singură zi, iar acum a trecut mai bine de o lună fără un răspuns, reprezentanta „Pensiunii din Holercani” ne-a spus că data trecută „nu era fericită că a răspuns”. Am insistat din nou să ni se explice în scris de ce nu am primit încă un răspuns. „O să vină dl director și o să vă răspundem”, ni s-a răspuns. Nici de această dată însă nu am primit vreun răspuns.

28 mai 2021: Pentru că termenul legal de 15 zile în care trebuia să primim un răspuns expirase deja de două săptămâni, am sunat din nou la „Pensiunea din Holercani” pentru a afla ce se întâmplă cu solicitarea noastră. Ni s-a spus că solicitarea a fost redirecționată către Cancelaria de Stat, care este fondatorul I.P. „Pensiunea din Holercani” și că nu au deocamdată un răspuns. Am solicitat să ni se ofere un răspuns în scris despre faptul că solicitarea a fost redirecționată către Cancelaria de Stat. „Bine, am să-i transmit domnului director”, ni s-a răspuns. Am întrebat pe ce dată a fost trimisă solicitarea către Cancelaria de Stat. „O să vă spunem. Acuș am să vorbesc cu doamna și o să vă scriem în scris dacă doriți”, ne-a spus interlocutoarea de la „Pensiunea din Holercani”. Totuși, în zilele care au urmat, nu am primit niciun mesaj, așa cum primisem asigurări la telefon.

21 iunie 2021: Sunăm din nou la I.P. „Pensiunea din Holercani”. Ni se răspunde că „toată solicitarea dvstră a fost trimisă la Cancelaria de Stat. Eu am să sun și am să întreb. Au spus că dacă veți suna, să le transmit. Dvstră trebuia să vă adresați la Cancelaria de Stat. Dlor sunt fondatorii noștri. Eu am crezut că v-au răspuns”.

Spre sfârșitul zilei am revenit cu un apel. „N-avem încă un răspuns. Noi o să vă spunem rezultatul. Eu trebuie să spun domnului director, domnul director să se adreseze, eu îs secretară, eu doar primesc informația și o transmit”. Am cerut să vorbim cu directorul I.P. „Pensiunea din Holercani”, Efim Palmă, însă interlocutoarea ne-a spus că acesta nu se află în birou, iar telefonul mobil al acestuia a refuzat să ni-l dea.

21 iunie 2021: Sunăm la serviciul de presă al Cancelariei de Stat pentru a afla dacă solicitarea noastră a fost, într-adevăr, retrimisă către ei. Interlocutoarea ne-a oferit două numere de telefon de la Direcția managementul documentelor și petiții.

22 iunie 2021: Primim, în sfârșit, un email cu titlul „Informație” de la „Pensiunea din Holercani”. Emailul conținea și un răspuns semnat de directorul Efim Palmă în aceeași zi – 22 iunie. Numai că în document era trecută informația despre contractorii din 2020 (informație pe care o dețineam deja) și nu pentru anul 2021, așa cum am solicitat. Am sunat din nou la „Pensiunea din Holercani” comunicând că ni s-a oferit informația pentru un alt an decât indicasem în solicitare. „Nu eu o fac. Mie mi-au transmis-o, eu am scanat-o și v-am trimis-o”, ne-a spus secretara. Directorul, din nou, nu era în birou, ne-a informat ea.

24 iunie 2021: Telefonăm iarăși la telefonul I.P. „Pensiunea din Holercani”. Secretara ne-a cerut să facem o solicitare nouă de informații, fără să explice de ce ar fi necesar acest lucru și de ce nu ni se răspunde la vechea solicitare, din 27 aprilie. Am cerut din nou să vorbim cu directorul Efim Palmă însă nici de această dată „nu era pe loc”.

25 iunie 2021: ZdG a trimis o nouă solicitare de informații și către Cancelaria de Stat, fondatorul I.P. „Pensiunea din Holercani”. Urmează alte zile de așteptare a unui răspuns.

Viorica Zaharia

Viorica Zaharia, expertă media și redactoră a portalului Moldova Curată, afirmă că funcționarii care împiedică accesul jurnaliștilor la informație sunt pasibili de a fi amendați. „Astfel de situații paralizează, practic, munca jurnaliștilor și cred că funcționarii trebuie sancționați nu doar pentru îngrădirea accesului la informație, dar și pentru acțiuni de împiedicare a jurnaliștilor să-și facă meseria. Noi, ca și ei, facem o muncă în serviciul comunității, dar se pare că ei nu înțeleg acest lucru și își permit astfel de comportamente. Există două soluții pentru aceste cazuri – să-i dăm în judecată și să depunem plângere la poliție, care îi poate amenda pentru nefurnizarea informațiilor. Acum câteva luni eu am aplicat pentru prima dată acest instrument – plângere la poliție, în raport cu Ministerul Educației, întrucât am întâmpinat o rezistență greu de înțeles în a-mi da informația cerută. În consecință, o funcționară a fost amendată cu 1450 de lei și am primit, la trei luni de la cerere, informația”, afirmă experta media Viorica Zaharia.

