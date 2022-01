„La Microinvest nu facem diferența dintre clienții Agro mici sau mari, credem în agricultura modernă și finanțăm orice idee de dezvoltare” – Vasilii Macovei, manager regional Nord

Aproximativ 1 miliard de lei din portofoliul Microinvest este destinat sectorului Agro. Agricultorii din toată țara își finanțează cele mai moderne proiecte, beneficiind de suport financiar și soluții personalizate de dezvoltare. Să fii client Agro la Microinvest, nu înseamnă doar creditare, ci o comunitate, care vede în agricultură o valoare și tinde să o dezvolte. Vasilii Macovei, manager regional Nord, cunoaște în detalii principalele beneficii ale creditelor Agro de la Microinvest, dar și provocările cu care se confruntă agricultorii din Moldova.

1. Vasilii, ești originar din Nordul țării, ești și tu agricultor și zilnic interacționezi cu agricultori care vor să-și finanțeze gospodăriile la Microinvest. Ce rol are sectorul agricol pentru activitatea companiei, în particular, și Republica Moldova, în general?

Pot spune cu precădere că agricultura a fost, este și va fi un sector de bază al economiei țării noastre. Am fost norocoși să fim localizați într-o regiune care are toate condițiile necesare pentru recoltarea plantelor: sol bun, climă potrivită și oameni harnici. Suntem bucuroși, că în pofida crizelor și schimbărilor climatice, cu fiecare an această ramură se dezvoltă, iar asta ne motivează să finanțăm agricultorii care vor să facă agricultură de calitate, acasă. Pentru activitatea companiei noastre, agricultura este una din direcțiile de bază. Aproximativ 45% din portofoliul Business este orientat spre afacerile agricole, iar regional, portofoliul ajunge și până la 70% din numărul total de credite acordate.

2. Care sunt cele mai populare tipuri de afaceri agricole finanțate Microinvest?

Finanțăm toate domeniile agricole, chiar avem și domenii mai exotice pentru țara noastră pe care le credităm, de exemplu: creșterea afinelor, cultivarea hibrizilor de grâu francez etc. Cele mai populare sunt cultivarea cerealelor, plantelor oleaginoase și creșterea animalelor. Susținem financiar agricultorii în toate etapele activității lor și a anului agricol. Printre scopurile principale se numără finanțarea mijloacelor circulante, modernizarea tehnologiilor și tehnicilor de lucru, crearea construcțiilor post recoltare și a frigiderelor de păstrare a roadei. Interacțiunea directă cu agricultorii ne permite să înțelegem pe deplin necesitățile lor și să le oferim ceea de ce au nevoie, atunci când au nevoie, în condiții favorabile și flexibile.

3. Conform datelor BNM, fiecare al doilea credit debursat în Agro este de la Microinvest. Cum ați reușit să obțineți încrederea agricultorilor de a se credita la Microinvest?

Da, într-adevăr, în anul 2021 ne-am clasat pe locul întâi după numărul creditelor debursate în domeniul Agricol și nu ne oprim aici, vedem potențial în finanțarea acestei ramuri, cu impact național. Clienții Microinvest pot nu doar să acceseze un credit la momentul oportun, ci beneficiază de un pachet de servicii utile, pregătite din timp și o limită de credit preaprobată care îi ajută să-și dezvolte gospodăriile țărănești după ultimele standarde și să-și realizeze proiectele până la sfârșit. Pentru asta, experții noștri petrec foarte mult timp în câmpuri, alături de agricultori. Noi venim la ei nu doar să le debursăm credite, dar și pentru a afla cum le merge, cu ce probleme se confruntă și care sunt soluțiile de care au nevoie. Iar unul din cele mai importanteavantaje pe care îl oferim este rapiditatea. Un proiect realizat la timp aduce nu doar venit, ci și economisește cheltuielile suplimentare care pot apărea în viitor. În agricultură, asta este vital.

4. Cu toții știm că agricultura este o ramură cu perspectivă, dar și riscantă în același timp, din cauza condițiilor climaterice și calamităților tot mai actuale în prezent, care nu întotdeauna pot fi prevenite. Cum susține Microinvest agricultorii în perioadele dificile?

Noi de fapt suntem mereu alături de clienții noștri, și la bine și la greu și încercăm să găsim soluții pentru fiecare situație. În anul 2020, când țara noastră a fost afectată de una dintre cele mai severe secete din ultimele două decenii, noi am ales să susținem agricultorii, ajutându-i să se adapteze la noua realitate și să nu dea mâinile în jos. Am mers la fiecare în parte și am discutat din timp ce se poate de făcut pentru a ieși din această criză. Ba mai mult, am finanțat și roada anului 2021. Totul poate fi rezolvat, dacă este bine analizat și prognozat. Cât de paradoxal nu ar suna, anume astfel de momente te fac mai puternic și optimist. Clienții noștri sunt siguri în ziua de mâine, că vor fi susținuți, ascultați și înțeleși și nu vor fi presați.

5. Ce recomandări ai putea să le dai agricultorilor din Moldova? Care sunt beneficiile de care au parte dacă devin clienții Microinvest??

Un agricultor care alege calea modernizării astăzi, va fi mereu cu un pas înaintea celor care au ezitat. Le recomand cu încredere agricultorilor să investească în agricultură sustenabilă, sisteme moderne antigrindină și de irigare, utilaje inovatoare de prelucrare a solului și recoltare, dacă își doresc o roadă bună și de calitate. Iar noi le putem fi alături prin suport financiar la momentul oportun, abordare individuală, expertiză și soluții adaptate pentru specificul afacerii. Dacă să vorbim despre beneficiile clienților Microinvest, noi am fost printre primele organizații care au început să ofere vacanță de plată agricultorilor. De asemenea, noi oferim consultații referitor la obținerea subvențiilor de care pot beneficia agricultorii și asigurăm accesul în unul din cele mai mare ecosisteme de parteneri distribuitori de tehnică și utilaje agricole. Și cel mai important, noi direcționăm clienții spre investiții rezonabile. O să dau un exemplu simplu, un depozit construit anul acesta îți va economisi mai mulți bani decât un credit „ieftin”, dar accesat lent. Iar un proiect finanțat 100% și la momentul oportun va avea mai mult succes decât o investiție superficială.

6. Ce priorități strategice are Microinvest pentru sectorul agricol și agricultorii din Moldova?

Compania noastră vede în agricultură un sector cu perspectivă, care trebuie modernizat. Banii în economia țării noastre vin din mai multe surse, iar agricultura este una din cele mai importante. Iată de ce, tehnicile de lucru în agricultură trebuie eficientizate și îmbunătățite cu fiecare an, iar asta necesită investiții în utilaje de ultimă generație. Microinvest este deschis să ofere suport financiar de până la 2 000 000 lei, fără gaj, cu grafic de rambursare adaptat capacităților afacerii, tuturor celor care au o idee în domeniul agricol, inclusiv tinerilor. Noi nu facem diferența dintre clienții Agro mici sau mari. Nu credităm doar afaceri curente și de succes, dar și cele la început de cale, oferindu-le o strategie rezonabilă de finanțare și suportul necesar. Vom continua să ne îmbunătățim produsele, să aflăm și mai multe detalii despre specificul tuturor ramurilor agricole și să susținem dezvoltarea agriculturii la nivel național.

*Acest articol este un produs comercial

