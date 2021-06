Informații oficiale despre starea de sănătate a fotbalistului Christian Eriksen: „Vreau să vă mulțumesc tuturor pentru tot ce ați făcut pentru mine”. Jucătorul danez s-a prăbușit pe teren, la EURO 2020

Federația Daneză de Fotbal anunță că Christian Eriksen, mijlocaşul Danemarcei, a rămas în spital şi se află în stare stabilă.

Starea mijlocaşului Christian Eriksen, aflat în spital după ce s-a prăbuşit în timpul meciului Danemarca – Finlanda de la EURO 2020, este stabilă, scrie Reuters, citând Federaţia Daneză de Fotbal.

„În această dimineaţă am vorbit cu Christian Eriksen, care a trimis un salut colegilor de echipă. Starea sa este stabilă şi continuă să fie internat în spital pentru analize ulterioare”, este mesajul de duminică, 13 iunie, al federaţiei, citat de alephnews.ro.

Update regarding Christian Eriksen. pic.twitter.com/YuKD9hS9LV — DBU – En Del Af Noget Større (@DBUfodbold) June 13, 2021

Aflat în spital, acolo unde i se fac mai multe investigații de către medici, mijlocașul lui Inter a transmis un mesaj celor care s-au temut pentru viața sa.

Fotbalistul a vorbit cu italienii de la Gazzetta dello Sport și a transmis mulțumiri, prin reprezentantul său, relatează gsp.ro.

„Vă mulțumesc! Nu mă voi da bătut! Mă simt bine acum, dar vreau să înțeleg ce s-a întâmplat. Vreau să vă mulțumesc tuturor pentru tot ce ați făcut pentru mine”, a fost mesajul lui Eriksen.

Fotbalistul danez a căzut brusc pe teren fără ca cineva să-l lovească. Jucătorii care şi-au dat seama că este grav au sărit să îl ajute să nu îşi înghită limba.

Jucătorii din ambele părţi au format un zid în jurul jucătorului, încercând să blocheze vederea sa, în timp ce jucătorul de la Inter Milano era resuscitat.

Medicul Morten Boesen, care l-a ajutat pe Eriksen pe teren, a povestit despre momentele în care fotbalistul a fost la un pas să-şi piardă viaţa pe teren.

„Am fost chemaţi imediat ce Christian a căzut. Nu l-am văzut, dar era destul de clar că îşi pierduse cunoştinţa. Când am ajuns la el, era pe o parte, respira şi îi simţeam pulsul. Dar dintr-o dată nu s-au mai auzit bătăile inimii şi am început masajul cardiac. Ajutorul a venit foarte, foarte repede de la personalul medical şi, cu ajutorul lor, am reuşit să facem ceea ce trebuia să facem. Am început să intervenim pentru a-l menţine în viaţă. Din fericire, Christian s-a agăţat de viaţă”, a declarat doctorul.