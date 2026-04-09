Cum va fi vremea în prima și a doua zi de Paște. Cod Galben, iar în unele zone va ploua: informații oficiale de la Serviciul Hidrometeorologic de Stat

Duminică, 12 aprilie, în prima zi de Paște, pe întreg teritoriul R. Moldova va fi cer noros, în unele localități va ploua. Totodată, se anunță Cod Galben de înghețuri pentru perioada 9-12 aprilie.



De Paște, în capitală, se va înregistra o maximă de 12 grade, iar minimele vor ajunge la 3 grade. Același tablou se va înregistrat și în a doua zi de Paște, luni, 13 aprilie, când vor fi maxime de 13 grade și minime de 3 grade. Informațiile sunt publicate de Serviciul Hidrometeorologic de Stat (SHS).



În Chișinău, în prima și a doua zi de Paște va fi cer noros, dar sinopticienii anunță că nu ar trebui să se înregistreze precipitații. În schimb sâmbătă, în noapte de Înviere, la Chișinău ar putea ploua slab, arată datele SHS.

La Glodeni, Edineț, Dondușeni sau Ocnița, dar și în alte regiuni din nordul țării se anunță ploi slabe și maxime de 10 grade în ziua de Paște și minime de 0 grade. Un tablou similar ar putea să se înregistreze și pentru ziua de luni, 13 aprilie.

Pe 7 aprilie, SHS a anunțat Cod Galben de înghețuri pentru perioada 9-12 aprilie. Pe 9 aprilie, fenomenul va fi izolat, iar „în intervalul 10–12 aprilie, pe arii extinse, în orele nocturne și ale dimineții, se prevăd înghețuri cu intensitatea de -3-1°C”, a anunțat SHS pe 7 aprilie.



