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Cer predominant noros și fără precipitații. Cum va fi vremea joi, 5 noiembrie

Sursa: Journal-News

Cerul va fi predominant noros joi, 5 noiembrie, iar precipitațiile vor lipsi. Temperaturile minime nocturne vor oscila între 0 și +5 grade Celsius, în timp ce maximele diurne vor ajunge până la +10 grade.

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Potrivit prognozei Autorității de Meteorologie și Monitoring de Mediu, vântul va sufla slab pe parcursul nopții, iar ziua va avea direcția nord-vest și va fi slab până la moderat.

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