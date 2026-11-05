Cer predominant noros și fără precipitații. Cum va fi vremea joi, 5 noiembrie

Cerul va fi predominant noros joi, 5 noiembrie, iar precipitațiile vor lipsi. Temperaturile minime nocturne vor oscila între 0 și +5 grade Celsius, în timp ce maximele diurne vor ajunge până la +10 grade.

Potrivit prognozei Autorității de Meteorologie și Monitoring de Mediu, vântul va sufla slab pe parcursul nopții, iar ziua va avea direcția nord-vest și va fi slab până la moderat.