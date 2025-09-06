Cazul Blănuță: fotbalist născut în R. Moldova, transferat la un club ucrainean, amenințat cu moartea din cauza postărilor pro-ruse

Portretul fotbalistului Vladislav Blănuță (23 de ani), originar din R. Moldova, transferat recent de la FCU Craiova la Dinamo Kiev, a fost folosit drept țintă într-un poligon din Ucraina. Reacția vine după ce un blogger ucrainean a scos la iveală mai multe repostări cu conținut pro-rus făcute de jucător. Suporterii echipei Dinamo Kiev au afirmat că „nenorocitul nu va mai avea viață la Kiev”.

Pe 3 septembrie, atacantul a semnat un contract valabil pe 5 sezoane cu Dinamo Kiev, ucrainenii plătind Craiovei 2,67 milioane de euro. Oltenii au păstrat și 20% dintr-un viitor transfer, potrivit surselor GOLAZO.ro.

La mai puțin de 24 de ore după transferul lui Vladislav Blănuță la Dinamo Kiev, bloggerul și corespondentul de război Bohdan Miroșnicov a dezvăluit că fotbalistul și soția sa, Olivia, au repostat pe TikTok materiale cu discursuri ale propagandistului rus Vladimir Soloviov, secvențe din serialul „Brigada” și chiar imagini cu Vladimir Putin. Ulterior, toate aceste postări au fost șterse.

După ce au ieșit la iveală acele postări, fanii lui Dinamo Kiev au cerut rezilierea contractului. Clubul a dat un comunicat de urgență și a postat un videoclip cu Blănuță citind un mesaj pro-ucrainean.

„Dragi ucraineni! Sunt mândru să joc în Ucraina pentru marele club Dinamo Kiev. Slavă eroilor! Slavă Ucrainei! Ucraina va învinge!”, a spus Blănuță. Superterii au calificat ieșirea publică drept „forțată”.

S-a implicat și Igor Surkis, președintele și proprietarul clubului kievean.

„Să așteptăm și să ascultăm ce zice jucătorul, pentru că nu a ajuns încă în Ucraina. Vom trage niște concluzii mai târziu”, a declarat acesta, potrivit presei ucrainene.

După declarația lui Surkis, într-un interviu publicat pe FC Dinamo, Vladislav Blănuță își cere scuze și spune că este „gata să se întâlnească cu fiecare fan și să explic totul”.

„Vreau să le demonstrez fanilor lui Dinamo că le susțin opinia despre război. Rusia este un agresor și încalcă opinia altcuiva. Este foarte trist, pentru că Ucraina, apărându-și pământul și cetățenii, pierde mulți oameni în acest război nedrept. Aceasta este cu siguranță o situație dificilă pentru mine, deoarece poate fi interpretată greșit. Vreau să declar că nu susțin Rusia. Și cu siguranță nu am spus niciodată nimic rău despre Ucraina. A fost greșeala mea că am repostat acele postări. Nu îi cunoșteam pe acești oameni și nu am acordat importanță rolului lor în propaganda rusească. Pentru mine, erau anonimi. Când mi-au explicat cine sunt, mi-am dat seama de greșeala mea și am înțeles că am ajuns într-o situație proastă. Sunt absolut pro-european și pro-ucrainean, sunt de această parte”, a declarat Blănuță.

Vineri, 5 septembrie, grupul radical WBC Ultras Dinamo a postat un videoclip în care portretul lui Blănuță apare ca țintă în poligon, se aude cum se trage și se vede cum „glonțul” nimerește fruntea lui Blănuță. Cinci lovituri! Mesajul e la fel de violent: „Scuzele tale să ajungă într-un singur loc. Dracul ăsta nenorocit nu va mai avea viață în Kiev”.

Golazo.ro scrie că transferul ar putea să fie anulat înainte ca jucătorul să lovească prima oară mingea îmbrăcat în tricoul campioanei Ucrainei, din cauza apropierii lui de Rusia.

Blănuță și-a început cariera de juniori în Republica Cehă, la vârsta de 10 ani, evoluând pentru Slavoj Vyšehrad și Slavia Praga. Apoi s-a întors în orașul natal din Moldova pentru a se alătura echipei Petrocub Hîncești. La 14 ani, s-a mutat în România pentru a juca la Regal Sport București, iar ulterior a intrat în academia Rapid București.

După ce a semnat cu clubul italian Pescara în 2019, Blănuță și-a făcut debutul profesionist pe 27 decembrie 2020, intrând în teren într-un meci pierdut de 0–3 în Serie B, împotriva echipei Virtus Entella.

Pe 4 septembrie 2022, Blănuță a semnat cu clubul român FC Craiova pentru un împrumut pe durata unui sezon. A marcat primul său gol din carieră pe 3 februarie 2023, în victoria clară de 5–0 pe teren propriu împotriva Universitatea Cluj în Liga I.

În mai 2023, după ce a evoluat în 12 meciuri din toate competițiile, transferul lui Blănuță a fost făcut permanent, pentru o sumă raportată de 250 de mii de euro, plus 20% dintr-un eventual transfer ulterior. În sezonul 2023–2024, el a jucat 35 de meciuri și a marcat opt goluri, însă clubul său a încheiat campionatul pe ultimul loc și a retrogradat direct.

Pe 12 iulie 2024, Blănuță a revenit în Liga I, printr-un împrumut pe un sezon la Universitatea Cluj. El a avut un sezon foarte bun la Cluj-Napoca, contribuind la clasarea echipei pe locul patru și terminând ca al șaselea cel mai bun golgheter al campionatului, cu 12 goluri.

Blănuță are și cetățenia României.