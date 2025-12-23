„Statul nu va plăti peste 100 de milioane de lei”. ASP anunță că a obținut câștig de cauză la Curtea de Apel Centru în dosarul achiziționării blanchetelor pentru pașapoarte

Agenția Servicii Publice (ASP) anunță marți, 23 decembrie, că a câștigat procesul împotriva societății OPTIMO IT SOLUTIONS LTD (Bulgaria) la Curtea de Apel Centru, fiind astfel respinse pretențiile financiare înaintate împotriva instituției publice, care se ridicau la peste 100 de milioane de lei pentru pretinse plați neexecutate în perioada 2020-2021. Decizia este irevocabilă.

Conform informațiilor publicate pe portalul instanțelor de judecată, consultate de Ziarul de Gardă, hotărârea instanței de apel a fost pronunțată luni, 22 decembrie. Deocamdată n-a fost publicată decizia motivată a Curții de Apel Centru.

Litigiul a avut la bază refuzul ASP de a continua o schemă contractuală considerată păguboasă și cu suspiciuni de corupție, moștenită din anii anteriori, arată un comunicat al Agenției.

„După schimbarea conducerii în 2021, ASP a decis să oprească plățile considerate nejustificate și să apere interesul public, chiar dacă acest lucru a generat un proces de arbitraj internațional.

Dosarul vizează un șir de contracte semnate în anii anteriori, prin care statul era obligat să achite taxe de tip „royalty” către companii private pentru utilizarea unor tehnologii la producerea documentelor de identitate. Această taxă de tip „royalty” însemna că fiecare cetățean, care-și perfecta pașaportul în acea perioadă, plătea nejustificat 13 dolari, care erau incluși în costul serviciului.

Contractele respective au fost parte a unei scheme dezavantajoase pentru stat și cetățeni. În baza suspiciunilor de abuz de serviciu, corupție și spălare de bani, în anul 2021 a fost pornită cauza penală care vizează fapte comise în perioada 2014–2020, cu prejudicii financiare totale estimate la circa 41 milioane Euro, de către foști factori de decizie din instituțiile responsabile de emiterea actelor de identitate.

Totodată, ASP subliniază că lupta împotriva schemelor de corupție și a contractelor dezavantajoase pentru stat rămâne o prioritate. Instituția va continua să coopereze cu organele de anchetă și să ofere toate informațiile necesare pentru clarificarea completă a acestui dosar. Agenția Servicii Publice reafirmă angajamentul său pentru transparență, integritate și corectitudine în gestionarea serviciilor publice și a resurselor statului”, subliniază reprezentanții ASP.

Într-o postare pe pagina sa de Facebook, directorul ASP, Mircea Eșanu, a declarat că prin această decizie „s-a produs o mare dreptate”.

„O decizie justă a instanței de apel care a pus capăt unui maraton pe care l-am început acum 4 ani când am fost numit director al Agenției Servicii Publice. În septembrie 2021 am stopat toate plățile de royalty care erau achitate pentru emiterea pașaportului către o companie interpusă din Bulgaria. Beneficiarii acesteia astăzi se află pe banca acuzaților în câteva dosare penale.

Chiar daca unii erau fugiți, iar alții – în țară, cu statut de învinuiți în dosare penale, intenția lor de a mai scurge din schemele de odinioară a continuat fără jenă în toată această perioadă. Pretindeau că ASP le mai datorează aproape 100 de milioane lei și mai mult, pe lângă cele 41 de milioane de euro pe care le-au încasat în perioada 2014-2020.

Lupta nu se oprește aici! În cadrul dosarelor penale împotriva lui Plahotniuc, Andronachi & Co, am înaintată acțiunea civilă prin care am solicitat încasarea în folosul statului a celor 41 de milioane de euro achitate neîntemeiat de ASP. Ținem pumnii colegilor din Procuratura Anticorupție care luptă în instanțe pe aceste cauze”, a subliniat Eșanu.

Solicitat de ZdG, Mihai Sîlța, unul dintre avocații care i-a reprezentat interesele societății OPTIMO IT SOLUTIONS LTD într-o cauză civilă înaintată de ASP, a menționat că nu este împuternicit să ofere un comentariu, însă își va informa clientul și alți colegi de-ai săi despre solicitarea unei reacții pe marginea subiectului.

Într-un document al ASP din iunie 2024, se menționa că instituția se afla în litigiu cu firma nerezidentă Optimo IT Solutions LTD (Republica Bulgară) privind încasarea datoriei contractuale de 4 347 550 de euro, penalități de întârziere a executării obligațiilor contractuale în mărime de 195 329 de euro, 30 577 de dolari drept cheltuieli arbitrale și 12 500 de euro în calitate de cheltuieli de asistență juridică.

Pe 30 decembrie 2022, ASP s-a adresat cu cerere în instanța de judecată către „Optimo IT Solution” Ltd cu privire la desființarea încheierii Tribunalul arbitral al Curții de Arbitraj Comercial Internațional de pe lângă Camera de Comerț și Industrie a R. Moldova.