Starmer și Macron prezidează o reuniune a „coaliției voluntarilor” în care vor fi discutate etapele următoare privind Ucraina

Prim-ministrul britanic Keir Starmer și președintele francez Emmanuel Macron vor prezida marți, 19 august, o reuniune a „coaliției voluntarilor”, la o zi după discuțiile de la Washington între președinții Donald Trump, Volodimir Zelenski și lideri europeni, au anunțat guvernul britanic și președinția franceză, informează AFP și Reuters, citat de Agerpres.

Premierul Keir Starmer va coprezida pe 19 august o reuniune virtuală a „coaliției voluntarilor” pentru a informa liderii despre rezultatele discuțiilor de la Washington și pentru a discuta despre pașii următori în Ucraina, a declarat un purtător de cuvânt al guvernului britanic.

Țările vor lucra la garanțiile de securitate pentru Ucraina, a adăugat Palatul Elysee.

Cancelarul german Friedrich Merz va participa la această videoconferință pentru a continua discuțiile despre garanțiile de securitate pentru Ucraina, a declarat marți, 19 august, un purtător de cuvânt al guvernului de la Berlin.

Mai târziu, cancelarul german va participa la o videoconferință organizată de președintele Consiliului European, Antonio Costa, care va raporta tuturor membrilor Consiliului European despre discuțiile de luni de la Washington care au inclus, de asemenea, Ucraina, a spus purtătorul de cuvânt într-o declarație.

„În continuare, vom lansa lucrul concret cu americanii și așadar (…) consilierii noștri diplomatici, miniștri, șefi de stat major vor începe munca pentru a vedea cine și ce este pregătit să facă”, a explicat Emmanuel Macron într-un interviu difuzat marți dimineață de un post de televiziune francez.

Președintele Donald Trump a dat asigurări luni, 18 august, fără a intra în detalii, că Statele Unite „vor fi implicate” în securitatea viitoare a Ucrainei, un subiect crucial pentru Kiev și europeni.

„Le vom oferi o protecție foarte bună”, a promis el.

Președintele Franței a mai apreciat că o întâlnire între Volodimir Zelenski și Vladimir Putin ar trebui să aibă loc în Europa.

„Mai mult decât o ipoteză, este chiar voința colectivă.Va fi o țară neutră și, prin urmare, poate Elveția, eu pledez pentru Geneva sau o altă țară”, a afirmat Macron.

Președinte american urmează să înceapă pregătirile pentru o întâlnire între președintele ucrainean Volodimir Zelenski și președintele rus Vladimir Putin, care până acum a respins o astfel de reuniune. În timpul unei conversații telefonice luni cu omologul său american, președintele rus a acceptat în cele din urmă, în principiu, o astfel de întâlnire, care ar trebui să aibă loc în următoarele două săptămâni.