Sprijin financiar transparent pentru școli: donații de peste 966 mii lei prin MPay 

106 instituții de învățământ din întreaga țară au beneficiat în perioada iunie 2024 – octombrie 2025 de sprijin financiar prin serviciul guvernamental MPay. Suma totală a donațiilor ajunge la peste 966 mii lei. Resursele pot fi utilizate de școli pentru dezvoltarea bazei tehnico-materiale, îmbunătățirea condițiilor de studii și formarea continuă a cadrelor didactice, anunță luni, 3 noiembrie, Ministerul Educației și Cerceetării (MEC).

Potrivit MEC, instituțiile educaționale beneficiare de donații prin intermediul MPay sunt obligate să publice rapoarte privind utilizarea fondurilor, astfel încât să asigure transparența.

„Acest mecanism oferă părinților, absolvenților, diasporei, agenților economici și tuturor persoanelor interesate un mod sigur și transparent de a susține direct instituțiile de învățământ. Persoanele interesate pot face donații direct pe platforma MPay, selectând instituția de învățământ pe care doresc să o susțină. Lista școlilor conectate la sistem este actualizată permanent”, susține Valentina Olaru, secretara de stat al MEC.

MEC încurajează în continuare sprijinirea instituțiilor de învățământ din țară prin utilizarea platformei MPay.

Lista instituțiilor înregistrate pe platforma MPay poate fi accesată aici.