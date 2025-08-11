Sportivul Artiom Livadari a obținut o medalie de aur la Jocurile Mondiale din China. Este a doua medalie pentru R. Moldova la competiție

Moldoveanul Artiom Livadari a obținut o nouă medalie de aur la Jocurile Mondiale 2025, în cadrul competițiilor de Muaythai, care s-au desfășurat în China, în perioada 6 –10 august, alături de cei mai buni opt sportivi din lume, calificați în urma rezultatelor obținute în sezonul 2024–2025, a anunțat luni, 11 august, Ministerul Educației și Cercetării (MEC).

R. Moldova a fost reprezentată de Artiom Livadari, campion la Jocurile Europene 2023 și campion mondial IFMA 2024 la categoria 81 kg.

„Întrucât la Jocurile Mondiale din China nu este inclusă această categorie, Artiom trebuia să participe în calificări în categorie superioară, demonstrând încă o dată valoarea și determinarea sa”, a scris MEC.

Sportivului a obținut în prima zi o victorie împotriva croatului Vito Kosar, campion mondial 2024 la categoria 86 kg. A urmat victoria din semifinală împotriva reprezentantului Chinei, Zhang Chengcheng, iar în finală Livadari a triumfat în fața americanului Aaron Ortiz, câștigătorul ediției precedente și triplu campion mondial.

„Această performanță confirmă statutul lui Artiom Livadari drept unul dintre cei mai valoroși sportivi din lume în Muaythai, iar aurul obținut la Chengdu reprezintă o realizare istorică pentru sportul moldovenesc și Muaythai în parte”, a precizat Ministerul.

Sursa: mec.gov.md

Aceasta este a doua medalie de aur pentru R. Moldova la Jocurile Mondiale din China. Dansatorii moldoveni Anastasia Glazunova și Alexei Gluhov au câștigat medalia de aur la competițiile de dans sportiv.