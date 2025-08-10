Dansatorii moldoveni au câștigat medalia de aur la Jocurile Mondiale din China

Dansatorii moldoveni Anastasia Glazunova și Alexei Gluhov au câștigat medalia de aur la competițiile de dans sportiv din cadrul Jocurilor Mondiale 2025, desfășurate în China, a anunțat duminică, 10 august, Ministerul Educației și Cercetării (MEC).

Potrivit unui comunicat, locul al doilea a fost ocupat de dansatorii din România, Andreea Matei și Rareș Cojoc, iar pe locul al treilea s-au clasat Dariush Mychka și Madara Freiberga din Polonia.

Sursa: MEC

Sportivii moldoveni participă în această perioadă la Jocurile Mondiale care au loc în orașul chinez Chengdu.

Echipa R. Moldova este formată din patru sportivi: Stanislav Reniță (kickboxing), Artiom Livădari (muaythai), Anastasia Glazunova și Alexei Gluhov (dans sportiv).

La Jocurile Mondiale, care se desfășoară anul acesta în China în perioada 7–17 august, participă peste 4000 de sportivi din 115 țări. Concurenții vor evolua în 34 de discipline sportive, printre care sambo, canotaj, karate, kickboxing, escaladă, dans sportiv, wushu și altele.