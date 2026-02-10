Sportivii moldoveni debutează la Jocurile Olimpice de iarnă de la Milano. Competiția va fi transmisă în direct la postul public de televiziune

Primii sportivi care reprezintă R. Moldova vor debuta marți, 10 februarie, la Jocurile Olimpice de iarnă de la Milano și Cortina d’Ampezzo, anunță Ministerul Educației și Cercetării (MEC).

Biatloniștii Maxim Macarov și Pavel Magazeev vor concura în proba de biatlon individual masculin, pe distanța de 20 km.

„Aceasta este una dintre cele mai solicitante probe ale biatlonului, care îmbină rezistența fizică cu precizia la tir”, a precizat MEC.

Maxim Macarov și Pavel Magazeev vor participa alături de aproximativ 100 de sportivi din întreaga lume.

Cursa, programată pentru ora 14:30, ora Chișinăului, se va desfășura pe Anterselva Biathlon Arena, „una dintre cele mai prestigioase arene de biatlon din circuitul internațional”.

Competiția va putea fi urmărită în direct la postul public de televiziune Moldova 1.