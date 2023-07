Sondaj Ce (nu) face statul pentru diminuarea declinului demografic?

R. Moldova este în pragul unei catastrofe demografice. Potrivit experților în domeniu, „țara se confruntă cu probleme demografice mari – depopularea, criza reproducerii, migrația excesivă și nu în ultimul rând, îmbătrânirea populației…”. Conform datelor Biroului Național de Statistică, de la 1991 încoace avem o descreștere a numărului populației de la 4.364 de milioane de oameni la puțin peste 2 milioane. Nașteri în 2022 – 27000. Decese – 36157. Căsătorii – 18200 și divorțuri – 9600 (în descreștere cu 10,4% și respectiv, cu 3,4% comparativ cu anul 2021). Sunt în minus familiile cu doi și mai mulți copii.

Ce (nu) face statul pentru diminuarea declinului demografic?

Elena Cioina, jurnalistă, Sănătate INFO

Declinul demografic e valabil nu doar pentru R. Moldova, ci și pentru multe țări europene. Doar că ele îl compensează cu copiii migranților, deci și ai moldovenilor, iar noi ne rărim constant. Eu am șase nepoți care s-au născut și trăiesc în Germania. Adică, trei frați activi economic și reproductiv, care ar fi putut contribui la creșterea natalității în această țară, dar din cauza condițiilor sociale și economice, o completează în altă parte. Sărăcia e unul dintre factorii principali ai scăderii natalității. Doi: deschiderea granițelor le-a arătat moldovenilor o altfel de viață – noi facem studii, călătorim, trăim pentru suflet, adică s-au schimbat prioritățile. Planificarea familiei și nașterea copiilor se află pe plan secund. O altă cauză este infertilitatea. Când într-o țară ca Moldova, 20% din populația activă sexual are probleme de fertilitate, statul ar trebui să se gândească de ce sunt oamenii lui bolnavi și să găsească soluții. Însă, chiar și dacă ai decis să naști, părinții întâmpină atâtea probleme, încât se decid la cel mult doi copii. Această țară nu are, elementar, creșe. Și chiar dacă sunt, părinții nu sunt încrezători să-și lase bebelușii în grija statului, ca să poată munci. Apoi, statul nu te ajută financiar decât în primii trei ani de viață ai copilului. Dacă nu ai locuință proprie, lucrurile se complică și mai mult. Dacă ai un copil cu deficiențe, viața devine un calvar. Dacă vrei să-ți dai copilul la activități extrașcolare, scoate bani din buzunar. Ne întrebăm ce i-ar motiva pe părinți să mai dea naștere unor copii? Aproape nimic. Statul nu are dezvoltate nici strategii, nici planuri, nici programe de stimulare și de susținere a natalității. Statul îți „pune pe tavă” toate condițiile ca să nu vrei să faci copii în R. Moldova.

Alina Andronache, Centrul Parteneriat pentru Dezvoltare

O țară în care familiile trebuie să aleagă între existență și numărul dorit de copii, unde oamenii părăsesc țara în căutarea unor oportunități economice și sociale mai bune, ajunge să se confrunte cu un declin demografic. Este imperativ ca statul să se concentreze pe soluții privind susținerea familiilor cu copii mici (concediu flexibil de îngrijire a copilului, scutiri de taxe pentru familiile cu mulți copii, implicarea ambilor părinți în creșterea copiilor), reconcilierea vieții de familie cu cea profesională (servicii de îngrijire calitative la prețuri accesibile, programe flexibile de muncă, tichete/vouchere pentru servicii de îngrijire, activități extracurriculare), îmbunătățirea condițiilor de muncă, îmbunătățirea sistemului educațional, atragerea imigranților calificați, susținerea dezvoltării economice și creșterea salariilor și nu în ultimul rând, asigurarea egalității de gen. Educația privind drepturile femeilor și oferirea de oportunități și șanse egale pe piața muncii pot încuraja femeile să aleagă să nască copii și să aibă cariere și familii echilibrate. R. Moldova a progresat în ultimii doi ani pe anumite aspecte, în special privind susținerea familiilor cu copii mici și asigurarea unui echilibru între viața de familie și cea profesională, dar e important să continue eforturile de extindere a serviciilor de îngrijire și educaționale accesibile oricărei familii. Altfel, eforturile din ultimii doi nu vor avea impact.

Valeriu Sainsus, demograf

Fapt constatat: Unu – populația R. Moldova în 30 de ani s-a înjumătățit. Doi – toate problemele demografice la noi se trag din nepăsarea regimurilor de guvernare. În R. Moldova politicile demografice nu sunt adaptate tendințelor… Acest subiect, în 30 de ani nu a figurat pe nicio ordine de zi a parlamentului sau la guvern. Noi, demografii, de foarte mulți ani cerem crearea pe lângă Parlament a unei Comisii Naționale pentru Populație. Nici în celelalte guvernări și nici în actuala, nu a fost formată. Dacă lucrurile vor fi lăsate și pentru mai departe după cum sunt, urmările vor fi greu de estimat.