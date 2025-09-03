SINTEZA ELECTORALĂ Documente scurse despre planul Kremlinului pentru parlamentare, Chișinăul e fără primar, iar PLDM-ul lui Filat — în afara cursei electorale

Jurnalistul ucrainean Dmitri Gordon a anunțat, cu referire la mai multe documente, că Kremlinul intenționează să influențeze masiv alegerile parlamentare din R. Moldova, iar pentru asta a elaborat un plan pentru care au fost alocați cel puțin 350 de milioane de dolari.

Miercuri, 3 octombrie, Ion Ceban a anunțat într-o conferință de presă, că și-a suspendat activitatea de primar, întrucât figurează pe lista candidaților blocului „Alternativa” la alegerile parlamentare. Totodată, acesta a venit cu o reacție la invitația Irinei Vlah de semnare a unui angajament privind refuzul de a forma alianțe cu PAS după alegeri. La rândul său, Renato Usatîi a declarat că încă de la început și-a exprimat poziția împotriva unei coaliții cu PAS, aducând și critici blocului „Patriotic”. Curtea Supremă de Justiție a luat decizia finală de a nu permite Partidului Liberal Democrat din Moldova, condus de ex-premierul Vlad Filat, participarea la scrutinul din 28 septembrie.

În video de mai jos găsiți, pe scurt, informații despre cele mai importante evenimente de miercuri, 3 septembrie, din campania electorală pentru alegerile parlamentare din 28 septembrie.