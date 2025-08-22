Alegerile parlamentare din R. Moldova, programate pentru 28 septembrie, sunt cruciale nu doar pentru viitorul european al Republicii Moldova, ci și pentru România, afirmă europarlamentarul Siegfried Mureșan. „Stabilitatea și direcția pro-europeană a Moldovei sunt direct legate de siguranța și prosperitatea noastră”, a scris eurodeputatul.

Siegfried Mureșan a amintit că la ultimele alegeri din România, cetățenii Republicii Moldova au sprijinit parcursul european.

„Acum este momentul să fim solidari cu vecinii noștri de peste Prut și să îi susținem în fața presiunilor și provocărilor”, a adăugat europarlamentarul.

Astăzi, 22 august, la Oradea, Mureșan a avut o întâlnire cu o delegație de primari din Republica Moldova, condusă de Sergiu Lazarencu, ministru al Mediului. La discuții au participat și primarul municipiului Oradea, Florin Birta, vicepreședintele Consiliului Județean Bihor, Horea Abrudan, și consilierul prezidențial Mihai Jurca.

„Pentru Republica Moldova, la fel ca pentru România, fondurile europene reprezintă singura cale de modernizare și dezvoltare durabilă. Este esențial să fim aproape de colegii noștri primari și să construim împreună proiecte europene care aduc schimbare reală”, a concluzionat Siegfried Mureșan.