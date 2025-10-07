Siegfried Mureșan: „Propunem o creștere de 25 de milioane de euro pentru Vecinătatea Estică, inclusiv R. Moldova, în bugetul UE pentru 2026”

Comisia pentru bugete a Parlamentului European a votat în seara zilei de 6 octombrie, un amendament la Bugetul Uniunii Europene pentru anul 2026, prin care solicită o creștere cu 25 de milioane de euro a alocărilor destinate Vecinătății Estice, inclusiv R. Moldova, anunță marți, 7 octombrie, europarlamentarul Siegfried Mureșan.

Potrivit eurodeputatului, această majorare este necesară pentru a compensa parțial decizia Statelor Unite ale Americii de a retrage sprijinul acordat societății civile din regiune.

„Societatea civilă are un rol esențial în consolidarea democrației în statele din vecinătatea noastră, în special în țările candidate, precum R. Moldova, care se confruntă cu presiuni și agresiuni antidemocratice din partea Federației Ruse. În contextul retragerii sprijinului american, considerăm că este datoria Uniunii Europene să susțină organizațiile neguvernamentale independente, pentru ca acestea să-și poată continua activitatea”, a scris acesta.

Astfel, după votul din 6 octombrie, amendamentul va fi supus aprobării plenului Parlamentului European, urmând apoi să facă parte din poziția Parlamentului în negocierile finale de săptămânile viitoare cu Consiliul și Comisia privind Bugetul UE pentru anul 2026.