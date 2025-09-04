Sentință de doi ani la închisoare pentru 11 participanți la protestele pro-europene din Georgia

În Georgia au fost condamnați la doi ani de închisoare 11 participanți la protestele pro-europene. Procurorii i-au acuzat pe toți cei 11 deținuți pentru „organizarea sau participarea activă la acțiuni de grup care perturbă ordinea publică”, scrie JAM-News.

Cei condamnați sunt:

● Andro Chichinadze

● Onise Tskhadadze

● Jano Archaya

● Ruslan Sivakov

● Luka Jabua

● Guram Mirtskhulava

● Valeri Tetrashvili

● Giorgi Terishvili

● Irakli Kerashvili

● Revaz Kiknadze

● Sergei Kukharchuk

Un alt activist, Saba Skhvitaridze, arestat în timpul mitingurilor, a fost, de asemenea, condamnat la doi ani de închisoare. El a fost acuzat că i-a provocat intenționat vătămări minore lui Mirian Kavtaradze, șeful departamentului principal de investigații al poliției din Tbilisi.

Dosarul împotriva lui Skhvitaridze a fost inițial deschis în baza articolului care acoperea agresiunea asupra unui ofițer de poliție. Dar, pe 24 iulie 2025, procurorii au reclasificat acuzațiile, recunoscând că Skhvitaridze nu știa că Mirian Kavtaradze era ofițer de poliție.

Anterior, pe 2 septembrie, au fost condamnate la închisoare alte opt persoane arestate în timpul protestelor pro-europene. Trei dintre inculpați au primit pedepse de doi ani și șase luni, în timp ce cinci au primit pedepse de doi ani.

Cetățeanul rus Anton Chechin, care a fost, de asemenea, reținut în timpul protestelor, a fost condamnat la opt ani și șase luni de închisoare.