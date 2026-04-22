Segmentul feroviar Cantemir-Fălciu a fost testat oficial. Conexiunea a fost verificată în condiții reale de circulație, cu participarea autorităților din R. Moldova și România

Pe 22 aprilie 2026, Întreprinderea de Stat „Calea Ferată din Moldova” (CFM) a relansat traficul feroviar pe tronsonul Prut-2, din R. Moldova, către Fălciu, România. După zeci de ani în care infrastructura a rămas nefuncțională, conexiunea a fost verificată în condiții reale de circulație, cu participarea autorităților din R. Moldova și România, scrie Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale (MIDR).

Segmentul feroviar Cantemir-Fălciu, cu o lungime de aproximativ 4 kilometri, care asigură conexiunea dintre R. Moldova și România, a fost testat oficial pe 22 aprilie, în urma lucrărilor de reconstrucție și modernizare a liniei.

Lucrările realizate au inclus reabilitarea completă a celor 4 kilometri de cale ferată, reparația podului peste Prut și a stațiilor de frontieră Prut 2 și Fălciu. Linia a fost adaptată pentru ecartament combinat, larg (1520 mm) și european (1435 mm), ceea ce permite conectarea directă la rețeaua feroviară din România. De asemenea, au fost montate peste 3000 traverse și efectuate lucrări de consolidare a malului Prutului.

„Linia feroviară Prut 2-Fălciu este parte a unui traseu construit în perioada anilor 1917–1918 și a fost, timp de mai multe decenii, utilizată pentru transportul de mărfuri. După anul 1990, circulația a scăzut treptat, iar infrastructura a ajuns într-o stare avansată de degradare. Ultimul tren de marfă a circulat pe acest segment în 1989, iar transportul de pasageri a fost sistat în 2009.

Reluarea circulației pe tronsonul feroviar Cantemir-Fălciu va contribui la diversificarea rutelor de import/export și oferă o opțiune directă pentru transportul de mărfuri, cu acces la piața din Uniunea Europeană. Pentru sudul țării, linia poate deveni o infrastructură activă, cu impact asupra dezvoltării economice locale”, potrivit MIDR..

În vederea punerii în exploatare, la data de 16 decembrie 2025 a fost efectuată testarea tehnică a tronsonului, având drept scop evaluarea stării infrastructurii și confirmarea funcționalității segmentului reabilitat, potrivit CFM.

Proiectul de reconstrucție și modernizare a segmentului Prut-2–Fălciu ca linie interstatală de conexiune, destinată în principal transportului de marfă, cu perspectivă de dezvoltare a traficului de pasageri, a fost lansat în baza Memorandumului semnat la 14 aprilie 2025, între CFM (Republica Moldova) și CFR (România).