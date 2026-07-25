Scumpirea carburanților continua. Prețurile stabilite de ANRE pentru weekend

Carburanții continuă să se scumpească. Astfel, între 25 și 27 iulie 2026, Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) a stabilit tarife cu 27 de bani mai mari pentru benzină și cu 49 de bani mai mari pentru motorină, față de prețurile stabilite pentru vineri, 24 iulie.

În perioada 25-27 iulie 2026, pentru un litru de benzină, șoferii vor achita 30,16 de lei, un preț mai mare cu 27 de bani față de vineri, 24 iulie 2026.

În același timp, prețul pentru un litru de motorină va fi de 30,29 de lei, un preț mai mare cu 49 de bani față de vineri, 24 iulie 2026.