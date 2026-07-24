Scumpirea carburanților continuă: prețurile la pompă stabilite de ANRE

Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) a stabilit noile prețuri maxime de referință pentru principalele produse petroliere, valabile pentru 24 iulie 2026. Astfel, se atestă o majorare a prețurilor atât la benzina 95, cât și la motorină.

Mai exact, un litru de benzină 95 va putea fi cumpărat la un preț maxim de 29,89 lei, cu 21 bani mai mult decât în ziua precedentă.

În același timp, prețul maxim pentru un litru de motorină standard va ajunge la 29,80 lei, înregistrând o majorare de 31 de bani față de ziua anterioară.