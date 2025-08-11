Șapte copii au avut de suferit după ce piesele unui carusel s-au prăbușit peste ei. Cinci au avut nevoie de spitalizare

În seara zilei de duminică, 10 august, la Costești, raionul Ialoveni, s-a produs un accident unde s-au defectat piesele unui carusel pe lanțuri destinat copiilor. La ora 21:46 a fost solicitată intervenția ambulanței pentru mai mulți minori care au avut de suferit în urma prăbușirii caruselului, anunță luni, 11 august, Centrul Național de Asistență Medicală Urgentă Prespitalicească (CNAMUP).

Potrivit Centrului, la fața locului a fost direcționată, în regim de urgență, prima echipă PAMU Costești, care a inițiat trierea pacienților.

Conform informațiilor preliminare, din cauza supraîncărcării provocate de depășirea greutății maxime admise s-a prăbușit un aparat de joacă, 7 minori cu vârstele cuprinse între 3–12 ani au suferit traumatisme de diferite grade.

„Având în vedere gravitatea situației și numărul de victime, a fost solicitată suplimentar o echipă de asistență medicală urgentă din cadrul SAMU Ialoveni. Medicii de pe ambulanță au acordat ajutor medical la etapa de prespital copiilor” a precizat CNAMUP.

Ulterior, echipele AMU au transportat 5 minori cu monitorizarea permanentă la IMSP Institutul Mamei şi Copilului pentru continuarea tratamentului în condiții de staționar.