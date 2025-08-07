Salvatorii și pompierii au întreprins peste 40 de misiuni în urma intensificării vântului și ploilor

Peste 40 de misiuni au fost întreprinse de salvatorii și pompierii din țară în urma intensificării vântului și ploilor din ziua de 6 august. Cele mai dese solicitări au fost înregistrate în municipiul Chișinău, Soroca și Bălți, informează Inspectoratul General pentru Situații de Urgență (IGSU).

Conform informațiilor din subdiviziunile teritoriale, angajații IGSU au intervenit pentru realizarea lucrărilor de defrișare a arborilor căzuți, dar și eliberarea părților carosabile de copaci doborâți.

La Bălți pe strada Visarion Puiu, în urma intensificărilor de vânt, un arbore s-a prăbușit peste o conductă de gaz. La fața locului au intervenit angajații Direcției regionale căutare salvare nr.2 care au defrișat copacul căzu și l-au înlăturat. Tot în municipiul Bălți salvatorii au avut misiunea de a demonta un balcon de pe strada Decebal nr.35 întrucât acesta risca să se prăbușească în orice moment.

De intervenția angajaților IGSU a fost nevoie și în localitatea Dușmani din raionul Glodeni, unde vântul puternic a smuls mai multe foi de ardezii de pe acoperișul gimnaziului din localitate.

În urma intemperiilor victime nu au fost raportate. Comisiile pentru situații excepționale locale estimează suma prejudiciilor înregistrate.