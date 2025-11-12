Saakașvili a fost externat din spital, unde se afla din 2022, și transferat înapoi în închisoare

Fostul președinte georgian, Mihail Saakașvili, a fost externat din spital și transferat înapoi în închisoare. Acesta se afla într-o clinică din Tbilisi din 12 mai 2022, scrie BBC.

Serviciul penitenciar special al Georgiei a declarat că starea de sănătate a lui Saakașvili este satisfăcătoare și că acesta nu mai are nevoie de tratament spitalicesc. El va continua să-și ispășească pedeapsa în condiții de regim general, a adăugat serviciul.

Susținătorii și apropiații fostului președinte au declarat în repetate rânduri că starea de sănătate a lui Saakașvili s-a înrăutățit și au cerut ca acesta să fie transferat pentru tratament în străinătate, însă autoritățile georgiene au afirmat că i se acordă tratamentul și îngrijirea necesare.

Mihail Saakașvili a fost președinte al Georgiei din 2004 până în 2013. Considerat un naţionalist pro-occidental și un eficient luptător împotriva corupției care măcina fosta republică sovietică sud-caucaziană, Saakaşvili e fondatorul principalului partid de opoziţie, Mişcarea Naţională Unită.

În Georgia, Mihail Saakașvili a fost acuzat în mai multe dosare penale. În două dintre acestea, înainte de întoarcerea sa în Georgia în octombrie 2021, au fost pronunțate condamnări.

Fostul președinte consideră că urmărirea sa penală are motive politice.