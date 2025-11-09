UPDATE Poliția: „Cele două focuri de armă ar fi fost trase de un tânăr care a folosit arma tatălui său pentru a o arăta unui prieten”

Alexandru Bujorean, candidatul pentru al doilea mandat de primar al orașului Leova, spune că în noaptea de 8 noiembrie, în jurul orelor 22:30, în fața casei sale ar fi fost trase două focuri de armă. Potrivit unei postări făcute de acesta pe Facebook, nimeni nu a avut de suferit. Într-un răspuns pentru ZdG, ofițera de presă a Inspectoratului de Poliție Leova a declarat că poliția a inițiat acțiuni pentru stabilirea tuturor circumstanțelor.

UPDATE 16:00 Inspectoratul General al Poliției vine cu noi informații privind focurile de armă care ar fi avut loc în preajma casei lui Alexandru Bujorean.

„Aseară, în orașul Leova, au fost trase focuri de armă în apropierea locuinței unui bărbat, care a alertat imediat Poliția. În urma incidentului, nimeni nu a avut de suferit. Astăzi, acesta a făcut declarații publice, calificând cele întâmplate drept o posibilă acțiune de intimidare. În context, menționăm că, potrivit informațiilor preliminare, nu există nicio legătură între împușcături și declarațiile făcute de bărbat. Mai mult, acesta nu locuiește în preajma unde au avut loc împușcăturile. Din primele cercetări s-a stabilit că cele două focuri de armă ar fi fost trase de un tânăr care a folosit arma tatălui său pentru a o arăta unui prieten. Astăzi, la sediul Poliției s-a prezentat un bărbat care a declarat că fiul său ar fi luat arma din seiful familiei fără permisiune. Arma, deținută legal, a fost ridicată pentru a fi supusă expertizei balistice, împreună cu tuburile depistate la fața locului. Poliția a inițiat un proces penal în temeiul art. 287 din Codul Penal, în vederea stabilirii tuturor circumstanțelor cazului”, a scris IGP.

Focuri de armă în fața casei lui Alexandru Bujorean, candidat la funcția de primar al orașului Leova. Poliția investighează cazul

Alexandru Bujorean, în prezent candidat pentru funcția de primar al orașului Leova, a scris pe Facebook că acesta era acasă împreună cu soția și cei doi copii atunci când a avut loc cazul și că nimeni nu a avut de suferit.

„Am ieșit în curte și am auzit discuția unor inși. Peste câteva minute, s-a tras un foc de armă apoi, după câteva tentative de reîncărcare a armei, a urmat al doilea foc după care mașina necunoscută s-a îndreptat cu viteză în direcția sudică de ieșire din oraș. Am sesizat serviciul 112 și am dat depoziții colaboratorilor Inspectoratului de Poliție Leova, depunând și plângere în vederea investigării circumstanțelor faptei. Manșoanele celor 2 gloanțe au fost depistate la fața locului”, se arată în postarea lui Alexandru Bujorean.

Alexandru Bujorean consideră că a fost o „tentativă de intimidare în calitate de candidat la funcția de primar”.

„Calific acest caz drept tentativă de intimidare a mea, în calitate de candidat pentru funcția de primar al orașului Leova și în colaborare cu organele de anchetă, voi depune tot efortul pentru a identifica făptașii și ai deferi justiției”, a mai scris candidatul LOC la funcția de primar.

„Poliția a inițiat acțiuni pentru identificarea persoanelor implicate”

Într-un răspuns pentru ZdG, Cristina Ciobanu, ofițera de presă a Inspectoratului de Poliție Leova, a declarat că poliția a inițiat acțiuni pentru stabilirea tuturor circumstanțelor.

„La data de 8 noiembrie 2025, poliția din Leova a fost sesizată de un bărbat care a comunicat despre două împușcături efectuate dintr-un automobil neidentificat, în apropierea unei gospodării dintr-o localitate din raion. Grupul operativ al Inspectoratului de Poliție Leova s-a deplasat la fața locului. În urma verificărilor, nu au fost depistate persoane rănite sau pagube materiale. Poliția a inițiat acțiuni pentru identificarea persoanelor implicate și stabilirea tuturor circumstanțelor cazului, ne spune Poliția.

Alegeri pentru funcția de primar al orașului Leova

La alegerile locale noi din 16 noiembrie 2025, în orașul Leova au fost înregistrați doi candidați:

Tudor Camerzan, candidat din partea Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS), actualul primar al satului Filipeni, raionul Leova;

Alexandru Bujorean, candidat Liga Orașelor și Comunelor (LOC), actualul primar al orașului Leova.

Pe 16 noiembrie 2025 vor avea loc alegeri locale noi în satul Ustia, raionul Glodeni, comuna Natalievca, raionul Fălești, comuna Cremenciug, raionul Soroca, satul Bașcalia, raionul Basarabeasca, comuna Călinești, raionul Fălești și orașul Leova, raionul Leova.