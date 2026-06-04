S-a finalizat examinarea litigiului dintre Mitropolia Basarabiei, Ministerul Culturii și Mitropolia Moldovei. Când judecătorii CSJ vor anunța o decizie

Examinarea litigiului dintre Miropolia Basarabiei, aflată sub jurisdicția Patriarhiei Române, Mitropolia Moldovei, subordonată Patriarhiei Ruse, și Ministerul Culturii (MC) s-a finalizat. Judecatorii Curții Supreme de Justiție (CSJ) au intrat în deliberare.

Potrivit avocatului Mitropoliei Basarabiei, Iulian Rusanovschi, completul a examinat admisibilitatea recursului declarat de Mitropolia Moldovei împotriva deciziei Curții de Apel Chișinau din Aprilie 2023 și s-a retras in deliberare. Conform legislației in vigoare, decizia se publică in 15 zile.

În aprilie 2023, Curtea de Apel Chișinău a admis apelul Mitropoliei Basarabiei, anulând contractele contestate. Mitropolia Moldovei a depus recurs nemotivat în aprilie 2023 și recurs motivat în iulie 2023.

Cauza a fost trimisă la Curtea Supremă de Justiție în octombrie 2023, iar cazul a fost repartizat spre examinare judecătorului raportor Aliona Miron. La 18 martie 2024, cauza a fost transferată la judecătorul Diana Stănilă datorită alegerii primei ca membru al Consiliului Superior al Magistraturii.

Mitropolia Basarabiei vs Mitropolia Moldovei by Ziarul de Gardă

Pe 6 iulie 2010, Mitropolia Basarabiei și Exarhatul Plaiurilor a depus o cerere de chemare în judecată împotriva Ministerului Culturii și Turismului (MC) și a Bisericii Ortodoxe din Moldova „Mitropolia Moldovei”, solicitând anularea contractului de colaborare privind protecția și utilizarea monumentelor ecleziastice de istorie și cultură, încheiat pe 4 ianuarie 2003, precum și a contractului de transmitere în folosință și asumare a obligațiilor de protecție pentru mănăstirile–monumente de importanță națională, semnat la 10 septembrie 2008. Totodată, s-a cerut obligarea pârâților să prezinte materialele de lucru care au stat la baza încheierii acestor contracte administrative.

Prin hotărârea din 19 decembrie 2014, Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani, a respins ca „neîntemeiată și tardivă” acțiunea depusă de Mitropolia Basarabiei. Ulterior, în aprilie 2023, Curtea de Apel Centru a casat integral hotărârea din 19 decembrie 2014 a Judecătoriei Chișinău și a pronunțat o nouă decizie prin care a admis acțiunea înaintată de Mitropolia Basarabiei și Exarhatul Plaiurilor.

Decizia instanței de apel a fost contestată cu recurs de către Biserica Ortodoxă din Moldova „Mitropolia Moldovei”, care a solicitat admiterea acestuia, casarea deciziei instanței de apel și pronunțarea unei noi hotărâri de menținere a soluției instanței de fond.

Ulterior, reprezentanții mai multor lăcașuri de cult au depus cereri privind atragerea în proces în calitate de terţi, menționând că „o eventuală hotărâre a instanţei ar putea influența drepturile şi obligaţiile materiale ale comunităților religioase”.

După respingerea acestor cereri, litigiul continuă să fie examinat de judecătorii Curții Supreme de Justiție.

„Mitropolia Basarabiei nu-și dorește nimic altceva decât ca acest contract, care este unul abuziv, să fie anulat”