„S-a făcut o nedreptate”. Lupta pentru bronzul lui Marin Robu a luat sfârșit. Curtea Arbitrală de Sport a respins contestația depusă de Federația de Haltere din Moldova

Curtea Arbitrală de Sport din Lausanne a respins contestația depusă de Federația de Haltere din Moldova (FHM), în cazul atletului moldovean, Marin Robu. FHM a contestat decizia arbitrilor de la Paris, care l-au clasat pe Robu pe poziția a patra în clasament la Jocurile Olimpice 2024, considerând că „acesta a fost pe nedrept clasat pe locul 4 și că halterofilul din Italia a executat greșit proba smuls, încălcând regulamentul”.

La Jocurile Olimpice 2024, Marin Robu a acumulat un rezultat de 383 de kilograme, cu doar un kilogram mai puțin decât concurentul italian Antonino Pizzalato, care a luat bronzul.

„Panelul a analizat cu atenție toate dovezile prezentate; cu toate acestea, din păcate, rezultatul final nu a fost în favoarea atletului nostru. Decizia finală stipulează că: 1) Recurenții au avut calitatea procesuală de a depune un recurs. 2) Decizia juriului este de necontestat, în ciuda numeroaselor argumente legale și dovezi prezentate. Hotărârea CAS pune capăt unor declarații nefondate (pentru a spune cel puțin) care au circulat în spațiul public de către anumiți reprezentanți ai sportului moldovean, care afirmau că procedurile nu au fost inițiate la timp. Acest lucru este pur și simplu greșit și acum este clar prezentat în decizia. Federația de Haltere a R. Moldova nu va comenta mai departe pe marginea decizia CAS, pe care suntem obligați să-l respectăm. În orice caz, pentru noi toți din Moldova și mulți din străinătate, Marin Robu rămâne titularul de drept al acelei medalii”, se arată într-un comunicat de la FHM.

Halterofilul a venit și el cu o reacție unde susține că „s-a făcut o nedreptate”.

„Consider că s-a făcut o nedreptate. Nu doar eu cred asta, ci întreaga comunitate a sportului. Este greu de acceptat, dar respect hotărârea și voi merge mai departe”, a declart Robu.

Pe 10 august 2024, Robu a venit cu o reacție unde a explicat că în timpul concursului, adversarul său din Italia, Antonino Pizzalato, a ridicat o greutate de 212 kg greșit, încălcând regulamentul.