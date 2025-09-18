Rusia anunță modificări bugetare menite să reducă dependența de veniturile din petrol

Ministerul Finanțelor din Rusia a anunțat joi, 18 septembrie, o nouă măsură care, potrivit acestuia, are ca scop protejarea bugetului de stat împotriva fluctuațiilor prețului petrolului și a sancțiunilor occidentale care vizează exporturile rusești de energie, scrie Reuters. În cadrul noii inițiative, care urmează să fie implementată anul viitor, guvernul va reduce prețul de referință al petrolului peste care veniturile din petrol sunt direcționate către fondul de rezervă fiscală, pentru a se asigura că fondul este suficient alimentat.

„Pentru a ne face finanțele mai rezistente, propunem o reducere a dependenței de diverse constrângeri, fie ele legate de preț sau de volum, în ceea ce privește dependența bugetului de veniturile din petrol și gaze”, a declarat ministrul finanțelor Anton Siluanov într-un forum public.

Noua măsură reprezintă o victorie pentru Siluanov, care a încercat să restabilească mecanismul, denumit „regula bugetară”, după ce acesta a fost abandonat ulterior începerii războiului din Ucraina, deși mass-media rusă a raportat că el a insistat pentru o reducere mai mare.

Dacă regula nu este aplicată, veniturile neprevăzute din energie sunt utilizate pentru a acoperi cheltuielile curente, ceea ce face bugetul mai vulnerabil atunci când prețul petrolului scade.

Siluanov a declarat că prețul de referință va fi redus cu 1 dolar în fiecare an, pentru a ajunge la 55 de dolari pe baril în 2030. Prețul de referință este în prezent de 60 de dolari pe baril. Proiectul de buget urmează să fie prezentat parlamentului pe 29 septembrie.

Fondul de rezervă fiscală, care poate fi utilizat pentru acoperirea deficitului bugetar, dispune în prezent de aproximativ 4 trilioane de ruble (48,25 miliarde de dolari). Anul acesta, guvernul intenționează să utilizeze fondul în valoare de 447 miliarde de ruble (5,39 miliarde de dolari) pentru a acoperi o parte din deficitul bugetar, care se preconizează că va depăși 1,7% din PIB.

Siluanov a declarat că noua măsură va contribui la reducerea ponderii veniturilor din energie în bugetul de stat de la aproximativ 25% în primele opt luni ale anului 2025 la 22%.