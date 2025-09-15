Secretarul de stat al SUA promite „sprijin neclintit” Israelului în războiul din Gaza

Secretarul de stat american Marco Rubio a declarat că Washingtonul va oferi „sprijin neclintit” Israelului în războiul din Gaza, cerând eradicarea Hamasului în timpul unei vizite la aliatul SUA. Declarațiile au fost făcute în timpul unei întâlniri cu cu premierul israelian Benjamin Netanyahu la Ierusalim, scrie France24.

Discuțiile lor au avut loc în contextul în care Qatarul se pregătea să organizeze luni, 15 septembrie, un summit cu liderii țărilor arabe și musulmane, după atacurile aeriene israeliene asupra liderilor Hamas din Doha de săptămâna trecută. Urmăriți blogul nostru live pentru ultimele noutăți.

„Poporul din Gaza merită un viitor mai bun, dar acest viitor mai bun nu poate începe până când Hamas nu va fi eliminat. Puteți conta pe sprijinul și angajamentul nostru neclintit pentru a vedea acest lucru realizându-se”, a declarat Rubio reporterilor, alături de Netanyahu.

În cadrul unei conferințe de presă comune cu Netanyahu Rubio a cerut dezarmarea grupării militante palestiniene Hamas.

El a adăugat că Washingtonul va continua să exercite presiuni maxime asupra Iranului, care susține gruparea militantă palestiniană, până când Teheranul „își va schimba cursul”.

Netanyahu a declarat că vizita lui Rubio a fost un „mesaj clar” că Statele Unite sunt alături de Israel și l-a lăudat pe președintele Donald Trump pentru sprijinul său, numindu-l „cel mai mare prieten pe care Israelul l-a avut vreodată”.