RMN de ultimă generație, inaugurat la Institutul de Neurologie și Neurochirurgie. Pacienții cu afecțiuni neurologice vor avea acces gratuit la investigații

La Institutul de Neurologie și Neurochirurgie „Diomid Gherman” a fost inaugurat luni, 27 octombrie, cabinetul de rezonanță magnetică nucleară (RMN), anunță printr-un comunicat Ministerul Sănătății.

Potrivit comunicatului, aparatul de RMN de 3 Tesla, cu aplicații avansate în afecțiuni neurologice a fost achiziționat de Minister în valoare de 34,3 milioane de lei.

Astfel, RMN-ul este o tehnologie de ultimă generație care permite scanarea zonelor extinse și dificil accesibile, oferind imagini detaliate ale țesuturilor și organelor. Printre opțiunile disponibile se enumeră angiografia RM non-contrast, angiografia dinamică 4D, perfuzia cerebrală non-contrast, tractografia cerebrală și spinală.

„Echipamentul permite efectuarea investigațiilor de înaltă performanță, cu imagini de o calitate excepțională, acoperind întreg spectrul neurologic și neurochirurgical. Fiecare examinare contribuie la o decizie medicală mai rapidă, mai precisă și la reducerea riscurilor și complicațiilor pentru pacienți”, precizează Ministerul Sănătății.

Se estimează că, în pe parcursul anului viitor, vor fi realizate peste 3000 de investigații IRM.

Conform informațiilor, noua tehnologie extinde semnificativ gama de examinări disponibile, inclusiv:

IRM cerebral și spinal, cu și fără substanță de contrast;

protocoale de neuroimagistică avansată (tractografie – DTI, spectroscopie, neuroperfuzie, flowmetrie);

investigații dedicate patologiilor complexe, precum epilepsia și scleroza multiplă;

examinarea detaliată a plexurilor nervoase brahial și lombo-sacral, cu o acuratețe comparabilă centrelor internaționale de referință.

„Toate aceste servicii vor fi acoperite integral din fondurile asigurării obligatorii de asistență medicală (CNAM), fiind accesibile pacienților din întreaga țară.”

Ministerul menționează că și Institutul de Medicină Urgentă, Institutul Oncologic, Institutul Mamei și Copilului și Spitalul Clinic Bălți au fost dotate cu echipamente de rezonanță magnetică nucleară.