REUTERS Pentagonul analizează mai multe variante prin care SUA ar putea sancționa aliații NATO despre care consideră că nu au sprijinit operațiunile americane în războiul cu Iranul

Un e-mail intern al Pentagonului, analizat de agenția de știri Reuters, prezintă opțiuni pentru ca Statele Unite „să pedepsească” aliații NATO despre care consideră că nu au sprijinit operațiunile americane în războiul cu Iranul. Printre variante se numără inclusiv suspendarea Spaniei din alianță și revizuirea poziției SUA față de pretenția Marii Britanii asupra Insulelor Falkland, a declarat pentru Reuters un oficial american.

Opțiunile de politică sunt detaliate într-o notă pregătită de Elbridge Colby, principalul consilier pe politici al Pentagonului, care și-a exprimat frustrarea față de reticența sau refuzul perceput al unor aliați de a acorda Statelor Unite acces, drepturi de staționare și survol – cunoscute ca ABO – pentru războiul din Iran, a spus oficialul, care a vorbit sub condiția anonimatului pentru a descrie e-mailul.

Colby a scris că ABO reprezintă „pur și simplu nivelul minim absolut pentru NATO”, potrivit oficialului, care a adăugat că opțiunile circulau la niveluri înalte în cadrul Pentagonului.

O opțiune din e-mail prevede suspendarea țărilor „dificile” din poziții importante sau prestigioase în NATO, a spus oficialul.

Președintele Donald Trump a criticat dur aliații NATO pentru că nu și-au trimis marinele să ajute la redeschiderea Strâmtorii Hormuz, care a fost închisă pentru transportul maritim global după începerea războiului aerian pe 28 februarie. De asemenea, el a declarat că ia în considerare retragerea din alianță. „Nu ați face la fel dacă ați fi în locul meu?”, a întrebat Trump Reuters într-un interviu din 1 aprilie, ca răspuns la o întrebare despre posibilitatea retragerii SUA din NATO.

Însă e-mailul nu sugerează ca Statele Unite să facă acest lucru, a spus oficialul. De asemenea, nu propune închiderea bazelor din Europa. Totuși, oficialul a refuzat să spună dacă opțiunile includ o reducere, larg anticipată, a unor forțe americane din Europa.

Întrebat pentru un comentariu despre e-mail, secretarul de presă al Pentagonului, Kingsley Wilson, a răspuns: „Așa cum a spus președintele Trump, în ciuda tuturor lucrurilor pe care Statele Unite le-au făcut pentru aliații noștri din NATO, aceștia nu au fost acolo pentru noi. Departamentul Apărării se va asigura că președintele are opțiuni credibile pentru a garanta că aliații noștri nu mai sunt un tigru de hârtie, ci își fac partea. Nu avem alte comentarii privind deliberările interne în acest sens.

Întrebat dacă este posibilă suspendarea unui aliat NATO, un oficial NATO a declarat că „Tratatul de fondare al NATO nu prevede nicio dispoziție pentru suspendarea calității de membru NATO”.

Opțiunea de a suspenda Spania din alianță ar avea un efect limitat asupra operațiunilor militare ale SUA, dar un impact simbolic semnificativ, susține e-mailul. Oficialul nu a dezvăluit cum ar putea Statele Unite să urmărească suspendarea Spaniei din alianță.

„Nu ne bazăm pe e-mailuri. Ne bazăm pe documente oficiale și pe poziții guvernamentale, în acest caz ale Statelor Unite”, a declarat prim-ministrul Spaniei, Sanchez, când a fost întrebat despre acest subiect înaintea unei reuniuni a liderilor Uniunii Europene în Cipru pentru a discuta teme care includ clauza de asistență mutuală a NATO.