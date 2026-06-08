Reuters Iranul și Israelul au încetat deocamdată atacurile reciproce

Iranul și Israelul au anunțat luni, 8 iunie, că au încetat atacurile reciproce după apelul președintelui american Donald Trump de a „înceta imediat”, deși Teheranul a declarat că va relua atacurile dacă Israelul va continua să atace Hezbollah în Liban, scrie Reuters.

Valul de atacuri de pe parcursul a 24 de ore a reprezentat cea mai directă confruntare dintre Iran și Israel de la armistițiul din aprilie, amenințând să zădărnicească eforturile Washingtonului de a ajunge la un acord cu Teheranul pentru a pune capăt războiului lor de mai bine de trei luni .

Prețurile petrolului – care crescuseră cu până la 5% după avalanșa de atacuri, și-au redus câștigurile după ce armata iraniană a anunțat că primul val de atacuri asupra Israelului s-a încheiat. Dolarul a scăzut de la cel mai ridicat nivel din ultimele aproape două luni.

O sursă Reuters a declarat că Israelul a decis, de asemenea, să înceteze atacurile asupra Iranului.

Teheranul a lansat rachete spre teritoriul israelian duminică seară, numindu-le represalii pentru atacurile israeliene asupra bastioanelor miliției Hezbollah, susținute de Iran, de la periferia Beirutului.

Israelul a atacat apoi o uzină petrochimică din sud-vestul Iranului, despre care a afirmat că este folosită pentru producerea de rachete balistice. Corpul Gărzilor Revoluționare Islamice (IRGC) din Iran a declarat că a ripostat cu un atac îndreptat asupra unei uzine israeliene similare din orașul Haifa.

Armata iraniană a declarat că a „oferit un răspuns dureros” împotriva Israelului pentru atacurile sale asupra Libanului.

„În consecință, operațiunile forțelor armate sunt declarate oprite; cu toate acestea, se subliniază că, dacă agresiunile și actele de dăunători continuă – inclusiv în sudul Libanului – vor urma acțiuni mult mai severe și zdrobitoare decât înainte.

Ministrul israelian al Apărării, Israel Katz, a declarat că Israelul va ataca din nou dacă vor exista atacuri asupra nordului Israelului.