REUTERS Administrația Trump aprobă primul pachet de ajutor militar pentru Ucraina, finanțat de aliați

Primele pachete de ajutor militar ale administrației Trump pentru Ucraina au fost aprobate, scrie Reuters, cu referire la două surse familiarizate cu situația. Astfel, armele ar putea fi expediate în curând, odată cu reluarea livrărilor de arme către Kiev de către Washington – de data aceasta în cadrul unui nou acord financiar cu aliații.

Subsecretarul Apărării pentru Politică, Elbridge Colby, a aprobat două livrări în valoare de 500 de milioane de dolari în cadrul noului mecanism denumit Lista priorităților Ucrainei (Prioritized Ukraine Requirements List), cunoscut sub acronimul PURL, au declarat sursele.

Este pentru prima dată când se utilizează un nou mecanism dezvoltat de SUA și aliații săi pentru a furniza Ucrainei arme din stocurile americane, folosind fonduri provenite de la țările NATO.

Sursele au refuzat să furnizeze o listă exactă a ceea ce a fost aprobat pentru achiziționare de către europeni pentru Ucraina, dar au spus că aceasta include sisteme de apărare aeriană, de care Ucraina are nevoie urgentă, având în vedere creșterea enormă a atacurilor cu drone și rachete rusești.

Una dintre surse a spus că lista PURL era în curs de aprobare după ce a fost verificată de unitatea de politici a Pentagonului. Pentagonul nu a răspuns la solicitarea de comentarii transmisă de Reuters.

„Sunt lucrurile pe care le-au cerut. O mulțime de lucruri. Este fluxul care le-a permis să stabilizeze liniile până acum”, a spus sursa.

Reînnoirea cooperării transatlantice, care are ca scop sprijinirea Kievului cu arme în valoare de până la 10 miliarde de dolari, survine în contextul în care președintele american Donald Trump și-a exprimat frustrarea față de atacurile continue ale Moscovei asupra vecinului său, în ciuda eforturilor sale de a ajunge la o soluționare negociată a conflictului.

Potrivit experților, nevoile Ucrainei rămân aceleași ca și în lunile anterioare – apărare aeriană, interceptori, sisteme, rachete și artilerie.

Până în prezent, administrația Trump a vândut arme Ucrainei sau a expediat donații autorizate de fostul președinte Joe Biden, care era un susținător ferm al Kievului.