Rețineri la Moldatsa. Două persoane, trimise după gratii pentru 30 de zile, iar o altă persoană, plasată în arest la domiciliu

Două dintre cele trei persoane reținute în dosarul privind corupția și abuzul în serviciu la Moldatsa au fost plasate în arest preventiv pentru 30 de zile, iar cea de-a treia – în arest la domiciul. Decizia a fost luată de magistrații Judecătoriei Chișinău, sediul Ciocana, fiind comunicată de Procuratura Anticorupție.

În cadrul acțiunilor de urmărire penală au fost reținuți Olga Tudor, contabilă-șefă, Loredan Roșca, șeful adjunct în Departament Securitate Aeronautică, și Marcel Bencheci, șeful adjunct în Direcția Administrativă. Potrivit CNA, cele trei persoane ar fi comis încălcări sistemice în administrarea patrimoniului și gestionarea resurselor umane și financiare ale întreprinderii.

Printre neregulile investigate se numără încălcarea procedurilor de achiziții publice, ocuparea discreționară a funcțiilor vacante prin concursuri fictive, acordarea nejustificată a premiilor și sporurilor salariale, cumulul nelegal al unor funcții, precum și organizarea unor instruiri considerate nejustificate, care ar fi generat cheltuieli neîntemeiate din bugetul întreprinderii.

Olga Tudor este contabilă-șefă în cadrul „Moldatsa”, angajată încă în 2009. Aceasta declară pentru anul 2025 un salariu 1,5 milioane de lei, aproximativ 125 de mii de lei pe lună, plus diurne de circa 100 de mii de lei. În total, a primit echivalentul a circa 133 de mii de lei lunar. Ea a mai raportat venituri salariale de la două firme private în sumă de 185 de mii de lei. Pentru 2024 declara un salariu de 845 de mii de lei, circa 70 de mii de lei lunar;

Loredan Roșca, șeful adjunct în Departament Securitate Aeronautică, a fost numit în funcție în 2024. Pentrul anul 2025, acesta a declarat un salariu anual de 1.024.891 lei, aproximativ 83 mii lei pe lună. Pentru 2024 declara 328 de mii de lei de la Moldatsa, dar și alte venituri de la două asociații obștești în valoare de 172 de mii de lei.

Marcel Bencheci, șeful adjunct în Direcția Administrativă, este a treia persoană reținută. Acesta nu are declarații depuse la Autoritatea Națională de Integritate (ANI).

Joi, 23 iulie, 25 de percheziții în cadrul unei cauze penale pornită pe abuz în serviciu au fost efectuate de către ofițerii CNA, sub conducerea procesuală a procurorilor PA.

Potrivit materialelor cauzei, în perioada 2024-prezent, bănuiții, acționând contrar obligațiilor de serviciu, în interes personal și în interesul unor terțe persoane, ar fi admis încălcări grave în administrarea întreprinderii, cauzând prejudicii în proporții deosebit de mari.

Potrivit CNA, au fost identificate încălcări sistemice privind administrarea patrimoniului și gestionarea resurselor umane și financiare. Printre acestea se numără încălcarea procedurii de achiziții publice, ocuparea discreționară a funcțiilor vacante prin concursuri fictive, acordarea nejustificată a premiilor și sporurilor salariale, cumulul incorect de funcții, precum și organizarea de instruiri nejustificate, ceea ce a dus la cheltuieli nejustificate din bugetul întreprinderii.