Rețea de contrabandă cu mașini de lux. Patru bărbați sunt bănuiți că au luat în leasing din Belgia mai multe mașini de lux, le-au introdus fraudulos în R. Moldova și voiau să le vândă

„O grupare criminală” implicată în contrabandă cu mijloace de transport sustrase din state membre ale Uniunii Europene a fost destructurată, anunță miercuri, 18 martie, Poliția de Frontieră și Procuraturii pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS).

Potrivit comunicatului, gruparea era formată din patru bărbați, cu vârste cuprinse între 22 și 37 de ani, originari din raioanele Strășeni și Hîncești.

„Aceștia au înregistrat o companie de construcții în Belgia, în orașul Bruxelles, utilizând acte și identități false. Prin intermediul acestei firme, membrii grupării au achiziționat în leasing mai multe mijloace de transport de lux, dintre care trei au fost introduse fraudulos pe teritoriul R. Moldova și expuse spre vânzare pe platforme online de comercializare auto. În urma perchezițiilor efectuate în locuințele și mijloacele de transport ale suspecților, au fost ridicate probe concludente care confirmă implicarea acestora în activitatea infracțională. Vehiculele vizate, anterior anunțate în căutare internațională, au fost reținute și depozitate în parcarea specială a Poliției de Frontieră”, a precizat instituția.

Bărbații sunt cercetați în stare de libertate.

În prezent, organele de urmărire penală desfășoară acțiuni suplimentare și măsuri speciale de investigații pentru identificarea tuturor persoanelor implicate și a altor mijloace de transport introduse ilegal pe teritoriul R. Moldova.

Poliția de Frontieră menționează că dacă va fi dovedită vinovăția suspecților, conform legii, ei riscă o pedeapsă cu închisoarea de la 4 la 10 ani.