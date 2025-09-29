RECORD: Cea mai mare prezență la vot înregistrată la un scrutin parlamentar din R. Moldova din ultimii 10 ani

La scrutinul parlamentar din 28 septembrie 2025 a fost înregistrat un record pentru R. Moldova privind numărul de alegători înregistrați. Potrivit CEC, peste 1,6 milioane de cetățeni au participat la alegerile parlamentare, dintre aceștia – 281 170 de alegători din diaspora, cel mai mare număr înregistrat în ultimii 10 ani la un scrutin parlamentar.

Potrivit datelor consultate de ZdG, la alegerile parlamentare din 2019 au participat aproximativ 1,45 de milioane de cetățeni.

La alegerile parlamentare anticipate din 2021, peste 1,47 de milioane de cetățeni au participat la scrutin.

În 2025, la scrutinul parlamentar s-au prezentat 1,61 milioane de persoane, astfel devenind cel mai mare număr înregistrat în ultimii 10 ani.

Sursa: ZdG

În 2014, la alegerile parlamentare au participat 1,64 de alegători. Din acest total, peste 50 de mii de voturi au fost declarate nevalabile, astfel numărul totla de voturi valabil exprimate a fost de 1,59 de milioane.

Record de participanți la vot și în diaspora

Până la ora 18:00 (ora Moldovei), la secțiile de votare deschise în străinătate au votat 216 mii de alegători, mai mult decât au votat în total în diaspora la alegerile parlamentare din 2021. Se înregistrează, astfel, cea mai mare prezență la urne în diaspora în cadrul unor alegeri parlamentare desfășurate vreodată în R. Moldova.

La alegerile parlamentare din 2021, la secțiile deschise în străinătate au participat, în total, 212 434 de alegători, în timp ce la alegerile legislative din 2019 au participat 76 583 de cetățeni.

După numărarea tuturor voturilor, în diasporă au participat la alegerile parlamentare aproximativ 281 de mii de cetățeni.

La alegerile parlamentare din 28 septembrie, pentru PAS și-au dat votul 50,20% din cetățeni, iar Blocul Patriotic a luat 24,17%. Blocul „Alternativa”, Partidul Nostru și Partidul Politic „Democrația Acasă” au acumulat sub 10% – 7,96%, 6,20% și, respectiv, 5,62%.