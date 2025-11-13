„Record absolut”: cota pieței libere a gazelor naturale s-a ridicat la aproape 11%

Cota pieței libere a gazelor naturale s-a ridicat la 10,9%, arată raportul Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică (ANRE) de monitorizare a pieței gazelor naturale în primele 9 luni ale anului 2025. Potrivit Ministerului Energiei, acesta este un record absolut până în prezent.

Mai exact, volumul gazelor naturale tranzacționate pe piața liberă în ianuarie – septembrie 2025 a fost de circa 64 mil.m3.

„Pe piața concurențială au activat 13 furnizori de gaze naturale care a livrat gaze naturale consumatorilor finali. Importul gazelor naturale a fost efectuat de către 9 titulari de licențe. Pe Bursa Română de Mărfuri (BRM) au fost înregistrate 151 tranzacții spot pe termen scurt și 5 tranzacții forward pe termen mediu și lung”, informează Ministerul Energiei.

Recordul precedent a fost înregistrat în anul 2024, cu o cotă de 10,8% a pieței libere.