Recomandările salvatorilor, în contextul codului galben de caniculă

În contextul codului galben de caniculă emis pentru perioada 18–19 iulie 2026, în mai multe regiuni ale țării, Inspectoratul General pentru Situații de Urgență (IGSU) reamintește asupra necesității respectării măsurilor de protecție.

În zonele vizate, temperatura aerului va atinge valori de +33…+34°C.

În contextul temperaturilor ridicate, care vor ajunge în perioada menționată la valori de +33…+34°C, IGSU recomandă cetățenilor:

să evite expunerea îndelungată la soare, în special în intervalul orelor de vârf;

să consume suficientă apă și să poarte haine lejere, de culoare deschisă;

să acorde o atenție sporită copiilor, persoanelor în etate și celor cu probleme de sănătate;

să nu lase copiii și animalele de companie în autoturisme staționate la soare;

să evite aprinderea focului în apropierea lanurilor, pădurilor și spațiilor verzi, deoarece temperaturile ridicate favorizează producerea incendiilor.

„Salvatorii îndeamnă populația să respecte măsurile de prevenire și să apeleze Serviciul 112 în cazul înregistrării unor situații de risc”, subliniază Inspectoratul General pentru Situații de Urgență.

Autoritatea de Meteorologie și Monitoring de Mediu (AMM) a emis cod galben de сaniculă pentru 18 iulie – 19 iulie 2026. Avertizarea vizează aproape întreg teritoriul țării, cu excepția unor raioane din regiunea de nord.