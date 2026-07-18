Cod galben de caniculă pentru weekend

Autoritatea de Meteorologie și Monitoring de Mediu (AMM) a emis cod galben de сaniculă. Avertizarea va fi valabilă în perioada 18 iulie – 19 iulie 2026.

Codul galben a fost emis pe 18 iulie 2026, la ora 08:40.

Potrivit meteorologilor, în zonele vizate, pe parcursul celor două zile „temperatura aerului va atinge valori de +33..+34°C.”

Avertizarea vizează aproape întreg teritoriul țării, cu excepția unor raioane din regiunea de nord.