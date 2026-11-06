Reactorul 1 de la Cernavodă se repornește vineri, după trei luni de când a fost oprit

Unitatea 1 a Centralei Nuclearoelectrice de la Cernavodă este repornită vineri, 6 noiembrie 2026, după mai bine de trei luni în care aceasta a fost oprită din cauza nivelului scăzut al Dunării. Repornirea Unității 2 rămâne însă condiționată de o creștere susținută a nivelului fluviului, scrie Digi24.

„În urma întrunirii condițiilor minime necesare, (…) au fost demarate acțiunile specifice pentru pornirea Unității 1 a CNE Cernavodă. Resincronizarea Unității 1 la Sistemul Energetic Național (SEN) este estimată pentru vineri, 6 noiembrie 2026”, a transmis Nuclearelectrica.

Centrala nucleară de la Cernavodă, România, a fost închisă treptat în august 2026.

Centrala nucleară de la Cernavodă este singurul producător de energie electrică pe bază de tehnologie nucleară din România și asigură aproximativ 20% din producţia totală de energie electrică de peste Prut.

România este țara de unde R. Moldova importă aproximativ 40% din energia electrică.