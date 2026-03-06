Reacția MEC în urma cazului de la Grădinița nr. 133 din Chișinău, unde o educatoare ar fi lovit și umilit copii

Ministerul Educației și Cercetării (MEC) s-a autosesizat în legătură cu presupusul caz de violență în care ar fi fost implicată o educatoare dintr-o grădiniță din municipiul Chișinău, despre care a relatat Pro TV.

MEC informează că situația va fi examinată în cadrul Consiliului de Etică de pe lângă Ministerul Educației și Cercetării, în conformitate cu prevederile cadrului normativ.

„Ministerul Educației și Cercetării condamnă ferm orice formă de violență în mediul educațional și reiterează că siguranța, protecția și bunăstarea copiilor reprezintă o prioritate. Cadrele didactice trebuie să manifeste grijă, respect și toleranță față de copii, să respecte normele de conduită și să fie un exemplu de comportament. Fiecare copil are dreptul să învețe și să se dezvolte într-un mediu prietenos și sigur, care să îi ofere sprijinul necesar pentru o dezvoltare armonioasă și să îi garanteze respectarea deplină a drepturilor și demnității sale”, a mai precizat MEC.

Pro TV a scris joi, 5 martie, că mai mulți părinți acuză o educatoare de la Grădiniția nr. 133 din capitală că ar fi lovit cu palmele, cu mătura și umilit copii. După ce cei mici au venit acasă cu vânătăi mamele au instalat microfoane, iar înregistrările audio ar surprinde momentele de violență.

În același timp, educatoare nu a negat că ar fi lovit copii și a declarat că a avut o criză de nervi, pentru că nu a luat calmantele și că și-a dat demisia.

„Avem prezumția nevinovăției și nu trebuie să facem show în situația în care avem un răspuns clar din partea Comisiei”, a declarat Andrei Pavaloi, șef adjinct al Direcției Generale Educație, Tineret și Sport.

Conform Pro TV, cazul a fost înregistrat la Inspectoratul General al Poliției și remis către Procuratură.