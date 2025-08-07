Rata de înmatriculare în liceu, în creștere în 2025, arată datele de după prima etapă de admitere

După încheierea primei etape de admitere în învățământul liceal, peste 11 200 de elevi au fost deja înmatriculați, informează Ministerul Educației și Cercetării (MEC) într-un comunicat. Această cifră reprezintă 46% din totalul celor 24 380 de absolvenți certificați ai treptei gimnaziale. Comparativ cu anul precedent, rata de înmatriculare în liceu a crescut cu 2,7 puncte procentuale, iar față de sesiunea din 2023 — cu circa 6,4 puncte procentuale.

Din totalul candidaților admiși, 6 043 elevi (53,87%) au optat pentru profilul umanist, 3 663 de elevi (32,67%) — pentru profilul real, iar 915 (8,16%) elevi — pentru profilul general. De asemenea, au fost înmatriculați 173 elevi (1,54%) la profilul arte, 258 elevi (2,30%) — la profilul sport și 173 elevi (1,54%) — în clase bilingve.

Din cele 327 de licee în sesiunea 2025 a fost organizată admiterea în 307 licee. Dintre acestea, 215 licee (70,03%) au reușit să formeze cel puțin două clase de a X-a, conform cerințelor Metodologiei de admitere, iar 85 licee (27,68%) au completat o singură clasă de a X-a. Totodată, 3 licee, unde a fost organizată admiterea, n-au avut solicitanți pentru concursul de admitere învățământul liceal după prima etapă.

Pentru etapa a II-a a concursului de admitere, rămân disponibile 2 238 locuri: 1 297 la profilul umanist, 1 135 la profilul real și 59 la profilul sport. Nu mai sunt locuri disponibile la profilul arte.

Rețeaua instituțiilor liceale din R. Moldova cuprinde 327 licee, dintre care 225 sunt amplasate în mediul urban și 102 în mediul rural. În ceea ce privește limba de instruire, 227 licee oferă instruire în limba română, 86 în limba rusă, iar 14 sunt licee mixte.