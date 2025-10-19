R. Moldova va trece la ora de iarnă într-o săptămână. Cum să vă pregătiți cel mai bine de schimbarea orei
În 2025, R. Moldova va trece la ora de iarnă în noaptea de 25 spre 26 octombrie 2025, când ceasurile se dau înapoi cu o oră. Astfel, ziua de 26 octombrie va fi cea mai lungă zi din an, cu 25 de ore.
R. Moldova va trece oficial la ora de iarnă în noaptea dintre sâmbătă, 25 octombrie și duminică, 26 octombrie 2025. Atunci, ceasurile se vor da înapoi cu o oră, mai exact de la 04:00 la 03:00, marcând revenirea la timpul standard, conform Timeanddate.com.
Această schimbare este stabilită la nivel european și se aplică în mod uniform în toate țările membre ale Uniunii Europene.
Ora de iarnă înseamnă, de fapt, revenirea la fusul orar natural, cunoscut sub denumirea de Eastern European Time (UTC+2). Deși pentru mulți pare o simplă ajustare tehnică, impactul asupra vieții de zi cu zi este resimțit imediat. Diminețile devin mai luminoase, ceea ce ajută la începutul programului, dar serile se întunecă mai devreme.
Cum să vă pregătiți cel mai bine de schimbarea orei
Există modalități prin care putem să ne ajutăm organismul să se adapteze mai bine:
- Păstrați un ritm regulat de somn înainte și după schimbarea orei. Este important să vă treziți la aceeași oră dimineața. Organismul eliberează cortizol dimineața pentru a vă face mai alert. Pe măsură ce ziua avansează, veți deveni din ce în ce mai obosit, deoarece nivelul de cortizol scade, limitând impactul schimbării de oră asupra somnului.
- Obișnuiți-vă treptat corpul cu noua oră, schimbându-vă încet, încet programul de somn pe parcursul unei săptămâni. Schimbarea orei de culcare cu 10-15 minute mai devreme sau mai târziu în fiecare zi vă va ajuta organismul să se adapteze fără probleme la noua oră și va reduce resimțirea decalajului orar.
- Bucurați-vă de lumina soarelui dimineața. Lumina dimineții ajută organismul să se adapteze mai repede și sincronizează ceasul corporal, în timp ce lumina de seară întârzie acest ceas. De asemenea, lumina de dimineață vă sporește starea de alertă și vigilența în timpul zilei și vă ajută să dormiți mai bine noaptea.
- Evitați lumina puternică seara. Aceasta include lumina albastră de la telefoanele mobile, tablete și alte dispozitive electronice. Lumina albastră poate întârzia eliberarea hormonului somnului, melatonina, și ne poate decala ceasul intern la o oră mai târzie. Un mediu întunecat este cel mai bun la culcare.
- Mențineți un regim alimentar regulat. Mâncarea poate contribui, de asemenea, la sincronizarea ceasului corporal. Cercetările au arătat că expunerea la lumină și mâncatul la momentul potrivit pot ajuta ceasul principal și cel periferic să se miște cu aceeași viteză. Pri urmare, respectați orele de masă și evitați mesele târzii.