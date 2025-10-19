R. Moldova va trece la ora de iarnă într-o săptămână. Cum să vă pregătiți cel mai bine de schimbarea orei

În 2025, R. Moldova va trece la ora de iarnă în noaptea de 25 spre 26 octombrie 2025, când ceasurile se dau înapoi cu o oră. Astfel, ziua de 26 octombrie va fi cea mai lungă zi din an, cu 25 de ore.

R. Moldova va trece oficial la ora de iarnă în noaptea dintre sâmbătă, 25 octombrie și duminică, 26 octombrie 2025. Atunci, ceasurile se vor da înapoi cu o oră, mai exact de la 04:00 la 03:00, marcând revenirea la timpul standard, conform Timeanddate.com.

Această schimbare este stabilită la nivel european și se aplică în mod uniform în toate țările membre ale Uniunii Europene.

Ora de iarnă înseamnă, de fapt, revenirea la fusul orar natural, cunoscut sub denumirea de Eastern European Time (UTC+2). Deși pentru mulți pare o simplă ajustare tehnică, impactul asupra vieții de zi cu zi este resimțit imediat. Diminețile devin mai luminoase, ceea ce ajută la începutul programului, dar serile se întunecă mai devreme.

Cum să vă pregătiți cel mai bine de schimbarea orei

Există modalități prin care putem să ne ajutăm organismul să se adapteze mai bine: