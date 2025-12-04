R. Moldova va începe în 2026 realizarea primului inventar național al pădurilor, cu sprijinul României

R. Moldova va demara, începând cu anul 2026, procesul de realizare a Inventarului Forestier Național (IFN), un instrument pentru evaluarea și monitorizarea resurselor forestiere. Lansarea acestui program va posibilă datorită sprijinului financiar oferit de România, conform unui comunicat de presă emis de Ministerul Mediului.

În acest context, ministrul Mediului, Gheorghe Hajder, a avut joi, 4 decembrie, o întrevedere cu reprezentanții Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare în Silvicultură „Marin Drăcea” (INCDS), din România. Discuțiile s-au axat pe cooperarea tehnică necesară inițierii Inventarului Forestier Național în R. Moldova.

„Partea română și-a exprimat disponibilitatea de a sprijini Republica Moldova inclusiv prin implicarea specialiștilor INCDS, care vor lucra alături de experții moldoveni în procesul de organizare, instruire și realizare a Inventarului Forestier Național. Experiența lor, acumulată deja în cadrul celui de-al treilea ciclu al inventarului din România, va contribui esențial la avansarea rapidă și corectă a acestui program în țara noastră. Ministrul Gheorghe Hajder a subliniat importanța accelerării implementării IFN în Republica Moldova, evidențiind că sprijinul României reprezintă o etapă esențială în consolidarea cooperării bilaterale și un avantaj major pentru dezvoltarea capacităților naționale în sectorul forestier. Totodată, ministrul a exprimat recunoștința Republicii Moldova pentru susținerea oferită de România în acest proces”, se arată în comunicatul de presă.

Inventarul Forestier Național este un sistem modern de monitorizare, aplicat periodic pe întreg teritoriul unei țări, care colectează date privind volumul de masă lemnoasă, suprafața împădurită, regenerarea naturală, starea de sănătate a arborilor și stocurile de carbon. Aceste informații sunt necesare pentru elaborarea politicilor de gestionare durabilă a pădurilor și pentru raportările naționale și internaționale în domeniul mediului.