R. Moldova va avea ambasadori noi în India și Republica Portugheză. Două candidaturi, avizate de Comisia pentru politică externă

Comisia pentru politică externă a Parlamentului a aprobat în ședința de miercuri, 10 iunie, avizele consultative pozitive pentru candidaturile a doi ambasadori ai Republicii Moldova. Astfel, conform unui comunicat al Ministerului Afacerilor Externe (MAE), Inga Ionesii urmează să fie desemnată în calitate de ambasadoare extraordinară și plenipotențiară a R. Moldova în Republica India, iar Sergiu Gurduza urmează să fie desemnat în calitate de ambasador extraordinar și plenipotențiar al R. Moldova în Republica Portugheză.

Inga Ionesii are o experiență de peste 25 de ani în administrația publică, diplomație și cooperare economică internațională, menționează reprezentanții Ministerului. De-a lungul carierei sale, a ocupat funcții de conducere în cadrul Ministerului Economiei, Primăriei municipiului Chișinău și Ministerului Afacerilor Externe. A exercitat mandatul de ambasador al R. Moldova în Republica Estonia în perioada 2016–2020, a coordonat procesul de negociere și implementare a Acordului de Asociere și a Zonei de Liber Schimb Aprofundat și Cuprinzător (DCFTA) cu Uniunea Europeană, precum și negocierile mai multor acorduri comerciale internaționale.

Din 2021 activează în cadrul Ministerului Afacerilor Externe, unde conduce Direcția management instituțional, fiind implicată inclusiv în organizarea Summitului Comunității Politice Europene din 2023. „Pentru meritele sale profesionale”, conform MAE, a fost decorată cu Medalia „Meritul Civic”.

Sergiu Gurduza este un diplomat și funcționar public, cu o experiență profesională de peste 16 ani în domeniile justiției, bunei guvernări și relațiilor externe.

În prezent, potrivit MAE, acesta se află la etapă de finalizare a mandatului de Consul General al R. Moldova la Istanbul. Pe parcursul activității sale profesionale, a exercitat funcții de demnitate publică și management strategic, printre care cea de viceministru al Justiției, consilier principal de stat al prim-ministrului, membru al Comisiei Electorale Centrale și consilier al președintelui Parlamentului. În anul 2025, acesta a fost decorat cu distincția de stat „Ordinul Onoarei”.

Potrivit Legii cu privire la serviciul diplomatic, propunerile de numire a ambasadorilor sunt înaintate Guvernului de către ministrul afacerilor externe, după consultarea Comisiei pentru politică externă a Parlamentului. Ulterior, ambasadorii sunt numiți în funcție de președintele R. Moldova.